馬英九稱賴士葆當「文山守護神」60年 秒改口說「哈哈開玩笑」

國民黨立委賴士葆（中）今舉行政策說明會，前總統馬英九（左）等人出席聲援。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/28 18:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰期，國民黨台北市立委賴士葆今（28日）於中正區新民中學體育館舉辦政策說明會。前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜等大咖都到場助講。馬英九宣講稱賴士葆是「文山區守護神」服務多年，「這麼多年，恐怕五十、六十年啦，哈哈開玩笑」。

賴士葆致詞表示，自己多年來評鑑成績都很好，現在是惡質政府要罷免優質立委，很多民眾也都為他抱不平，希望大家生氣不如爭氣，7月26日出來投下不同意，也不讓民進黨立院黨團總召如願當立法院長。

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馬英九致詞表示，賴士葆是「文山區守護神」服務多年，「這麼多年，恐怕五十、六十年啦，哈哈開玩笑」。他說，自己已經離開政壇，但一定要出來幫助賴士葆，「我選市長、總統都跟他（賴）合作，今天不來不行的啊」，希望民眾一起反罷免，立院少了這個立委，文山區就少了一個守護神。

朱立倫表示，過去台灣引以為傲兩座神山「德先生、賽先生」，代表科技賽先生的台積電被送走一半了，要是民主再被摧毀，台灣的兩大神山將蕩然無存。

韓國瑜說，高中後就很少聽老師上課，但當了立法院長，每位委員的質詢都要仔細聽，每次聽賴士葆的質詢都很驚艷，賴面對各項議題都一馬當先大聲疾呼，是優質立委。他也自嘲，台灣有投過罷免票經驗的人不多，除了他自己過去在高雄，以及台中、桃園等有投過，大部分人沒有投過罷免，很多支持者不知道要投下「不同意罷免」，希望各位持續宣傳，讓這股反罷免風潮就像一鍋煮沸的開水，滾滾發燙，順利守住台灣幾十年的民主。

台北市長蔣萬安說，他上任第一天接到的第一通電話，就是賴士葆打來關心捷運，也感謝賴在中央爭取經費，讓南環段順利動工。他也批，民進黨現在要讓監督力量、人民的聲音消失，坦白說現在國民黨非常低迷，7月26日這一仗也是國民黨生死存亡時刻，希望透過手中的選票，投下不同意，相挺優秀立委。

前總統馬英九、黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、趙少康、郝龍斌等人出席，希望民眾反罷免。（記者叢昌瑾攝）

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