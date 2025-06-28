為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中市好民募款茶會 陳唐山、翁達瑞及矢板明夫高喊「大罷免、大成功」

    台中市好民文化行動協會9週年感恩募款茶會。（記者廖耀東攝）

    台中市好民文化行動協會9週年感恩募款茶會。（記者廖耀東攝）

    2025/06/28 17:16

    〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中市好民文化行動協會舉辦「拾光未盡」感恩募款茶會，前外交部長、遠景基金會董事長陳唐山、旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）及印太戰略智庫執行長矢板明夫到場，東華大學名譽文學博士吳晟當眾朗讀詩作「他還年輕」，上百名台派人士高呼「大罷免、大成功」為罷團打氣。 

    台中市好民文化行動協會下午在通豪大飯店舉辦9週年感恩茶會，現場募款目標1百萬元，茶會開場前，在場台派人士高喊「大罷免、大成功」，為7月26日罷免投票邁向成功打氣，罷免台中藍委廖偉翔的罷團「中四廢翔」、發起人杜承哲醫師及饒舌歌手「閩南狼」陳柏源深受感動。 

    陳唐山以台語致詞說，第一次當面看到翁達瑞，深受為台灣努力精神感動，兩年前有英國國會議員驚艷台灣是美麗之島，認為台灣水準很好需由自己經營、不能讓別人拿去，感謝在場台灣人一起打拼，「這次大罷免一定要大成功。」

    有醫師當場捐出20萬元，行政院中部聯合服務中心執行長莊競程捐款2萬元，立委何欣純捐款1萬元，「台灣人」矢板明夫捐款6千元，在場人士高呼「好國好民」募款目標幾乎達標。

    吳晟當眾朗讀詩作「他還年輕」，為羅榮源建築師畫作「玉山下的唐吉軻德」催出買氣以88888元賣出，吳晟朗誦道「我們的玉山他還年輕...」獲得全場掌聲，吳晟說，台灣還是很年輕國家、是少年國家還在成長，需要牽教、疼惜與愛護，「立委這一年表現非常、非常不合格，要教訓他們。」

    台中市好民文化行動協會理事長鍾瀚樞以台語致詞，感謝台派人士在艱苦風雨時刻，風雨故人來；矢板明夫說，全世界有4大火藥庫，烏克蘭及中東都引爆了，朝鮮半島韓國選上親中派總統，以後沒希望，台灣正面臨親中、親美派對抗，如果大罷免大成功，台灣就會站在更安全地方。

    旅美教授陳時奮（左）、遠景基金會董事長陳唐山（右）高呼「大罷免、大成功」為罷團打氣。（記者黃旭磊攝）

    旅美教授陳時奮（左）、遠景基金會董事長陳唐山（右）高呼「大罷免、大成功」為罷團打氣。（記者黃旭磊攝）

    吳晟（右）當眾朗讀詩作「他還年輕」，為羅榮源建築師（左）畫作「玉山下的唐吉軻德」催出買氣。（記者張瑞楨攝）

    吳晟（右）當眾朗讀詩作「他還年輕」，為羅榮源建築師（左）畫作「玉山下的唐吉軻德」催出買氣。（記者張瑞楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播