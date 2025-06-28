台中市好民募款茶會 陳唐山、翁達瑞及矢板明夫高喊「大罷免、大成功」

台中市好民文化行動協會9週年感恩募款茶會。（記者廖耀東攝）

2025/06/28 17:16

〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中市好民文化行動協會舉辦「拾光未盡」感恩募款茶會，前外交部長、遠景基金會董事長陳唐山、旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）及印太戰略智庫執行長矢板明夫到場，東華大學名譽文學博士吳晟當眾朗讀詩作「他還年輕」，上百名台派人士高呼「大罷免、大成功」為罷團打氣。

台中市好民文化行動協會下午在通豪大飯店舉辦9週年感恩茶會，現場募款目標1百萬元，茶會開場前，在場台派人士高喊「大罷免、大成功」，為7月26日罷免投票邁向成功打氣，罷免台中藍委廖偉翔的罷團「中四廢翔」、發起人杜承哲醫師及饒舌歌手「閩南狼」陳柏源深受感動。

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陳唐山以台語致詞說，第一次當面看到翁達瑞，深受為台灣努力精神感動，兩年前有英國國會議員驚艷台灣是美麗之島，認為台灣水準很好需由自己經營、不能讓別人拿去，感謝在場台灣人一起打拼，「這次大罷免一定要大成功。」

有醫師當場捐出20萬元，行政院中部聯合服務中心執行長莊競程捐款2萬元，立委何欣純捐款1萬元，「台灣人」矢板明夫捐款6千元，在場人士高呼「好國好民」募款目標幾乎達標。

吳晟當眾朗讀詩作「他還年輕」，為羅榮源建築師畫作「玉山下的唐吉軻德」催出買氣以88888元賣出，吳晟朗誦道「我們的玉山他還年輕...」獲得全場掌聲，吳晟說，台灣還是很年輕國家、是少年國家還在成長，需要牽教、疼惜與愛護，「立委這一年表現非常、非常不合格，要教訓他們。」

台中市好民文化行動協會理事長鍾瀚樞以台語致詞，感謝台派人士在艱苦風雨時刻，風雨故人來；矢板明夫說，全世界有4大火藥庫，烏克蘭及中東都引爆了，朝鮮半島韓國選上親中派總統，以後沒希望，台灣正面臨親中、親美派對抗，如果大罷免大成功，台灣就會站在更安全地方。

旅美教授陳時奮（左）、遠景基金會董事長陳唐山（右）高呼「大罷免、大成功」為罷團打氣。（記者黃旭磊攝）

吳晟（右）當眾朗讀詩作「他還年輕」，為羅榮源建築師（左）畫作「玉山下的唐吉軻德」催出買氣。（記者張瑞楨攝）

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