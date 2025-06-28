為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    淘汰不適任藍委 桃三、桃五罷團街頭宣講、舉牌：7/26投下同意票

    桃園市罷免魯明哲、呂玉玲團體今天一同在中壢區新明市場進行三階罷免宣傳。（記者黃政嘉攝）

    桃園市罷免魯明哲、呂玉玲團體今天一同在中壢區新明市場進行三階罷免宣傳。（記者黃政嘉攝）

    2025/06/28 17:07

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市6名國民黨立委罷免成案，罷免魯明哲、呂玉玲團體今天一同在中壢區新明市場宣傳三階罷免，市議員魏筠到場助講，呼籲鄉親大眾7月26日投下同意票，「共同守護民主，保護我們的國家、後代」，淘汰不適任藍委。

    「我們不需要這麼不專業的立委。」魏筠說，透過大罷免選賢與能，可以選出新的立委為人民發聲，立法院不需要會投下中配6改4、不在籍投票、刪減文化幣預算，以及未經專家學者充分討論就要法庭直播「法院組織法部分條文修正案」的立委，呼籲大家站出來投不同意罷免。

    第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」領銜人羅怡雯說，不專業的藍委，刪多少預算都不知道、法案配套還沒想好就要推出來，影響到的都是人民權利，所以投票日那天，大家一定要出來投同意罷免，淘汰這些藍委，讓立法院恢復正常，讓國家重新啟動，人民才是真正頭家。

    第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲發言人吉媽說，桃園6名藍委已罷免成案全壘打，接下來各位鄉親帶著身分證、印章、投票通知單，7月26日一同出來投同意罷免，讓生活恢復正常、讓立法院好好做事，大家繼續享有自由民主生活。

    「罷呂清玲」志工張先生說，這次是人民罷免這些國民黨立委的最後一次機會，一旦失敗，藍白立委會更肆無忌憚地推動一連串毀憲亂政的禍台法案，包括不在籍投票，讓中國黑手直接介入台灣選舉，從此台灣就會香港化，民主選舉將會名存實亡，7月26日請一起站出來投下同意罷免，守護台灣的民主。

    此外「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊志工今早也在中壢國小旁的延平路天橋高舉「同意罷免」旗幟、標語，來回走動，增加宣傳效果。

    「罷呂清玲」志工準備500支扇子，全部發光。（記者黃政嘉攝）

    「罷呂清玲」志工準備500支扇子，全部發光。（記者黃政嘉攝）

    桃園市罷免魯明哲團隊志工今早在中壢國小旁的延平路天橋高舉「同意罷免」旗幟、標語。（「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊提供）

    桃園市罷免魯明哲團隊志工今早在中壢國小旁的延平路天橋高舉「同意罷免」旗幟、標語。（「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊提供）

    桃園市議員魏筠也到新明市場助講。（記者黃政嘉攝）

    桃園市議員魏筠也到新明市場助講。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播