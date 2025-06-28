淘汰不適任藍委 桃三、桃五罷團街頭宣講、舉牌：7/26投下同意票

桃園市罷免魯明哲、呂玉玲團體今天一同在中壢區新明市場進行三階罷免宣傳。（記者黃政嘉攝）

2025/06/28 17:07

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市6名國民黨立委罷免成案，罷免魯明哲、呂玉玲團體今天一同在中壢區新明市場宣傳三階罷免，市議員魏筠到場助講，呼籲鄉親大眾7月26日投下同意票，「共同守護民主，保護我們的國家、後代」，淘汰不適任藍委。

「我們不需要這麼不專業的立委。」魏筠說，透過大罷免選賢與能，可以選出新的立委為人民發聲，立法院不需要會投下中配6改4、不在籍投票、刪減文化幣預算，以及未經專家學者充分討論就要法庭直播「法院組織法部分條文修正案」的立委，呼籲大家站出來投不同意罷免。

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第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」領銜人羅怡雯說，不專業的藍委，刪多少預算都不知道、法案配套還沒想好就要推出來，影響到的都是人民權利，所以投票日那天，大家一定要出來投同意罷免，淘汰這些藍委，讓立法院恢復正常，讓國家重新啟動，人民才是真正頭家。

第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲發言人吉媽說，桃園6名藍委已罷免成案全壘打，接下來各位鄉親帶著身分證、印章、投票通知單，7月26日一同出來投同意罷免，讓生活恢復正常、讓立法院好好做事，大家繼續享有自由民主生活。

「罷呂清玲」志工張先生說，這次是人民罷免這些國民黨立委的最後一次機會，一旦失敗，藍白立委會更肆無忌憚地推動一連串毀憲亂政的禍台法案，包括不在籍投票，讓中國黑手直接介入台灣選舉，從此台灣就會香港化，民主選舉將會名存實亡，7月26日請一起站出來投下同意罷免，守護台灣的民主。

此外「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊志工今早也在中壢國小旁的延平路天橋高舉「同意罷免」旗幟、標語，來回走動，增加宣傳效果。

「罷呂清玲」志工準備500支扇子，全部發光。（記者黃政嘉攝）

桃園市罷免魯明哲團隊志工今早在中壢國小旁的延平路天橋高舉「同意罷免」旗幟、標語。（「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊提供）

桃園市議員魏筠也到新明市場助講。（記者黃政嘉攝）

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