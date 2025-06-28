罷團補件3396份連署書 林思銘質疑真實性

國民黨立委林思銘今針對罷團補件3396份連署書質疑其真實性。（資料照）

2025/06/28 17:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨籍、新竹縣第2選區立委林思銘針對「撕除惡銘」行動罷團今天下午補件3396份，直接用電子新聞稿轟「疑點重重！」，他列舉罷團公開從513到626的連署缺額變化，更抨擊有地方民代公開指出「民進黨新竹縣黨部主委」於最後時限前，突然送出超過337份連署書。林思銘對這些連署書的來源是否涉及集中填寫、代簽或資格不符，進而質疑罷團連署的真實性，呼籲新竹縣選委會要嚴格查對，不要淪為違法補件的背書者。

竹2罷團領銜人謝婷婷說，每個幫忙收集連署書的民進黨公職、連署人，都是他們最珍貴的夥伴，也是他們前進的最大助力；林思銘的指控，也只不過是心虛，不敢面對民意而已。謝婷婷表示，二階送件時候說他們灌水、連署人還要被指控造假；林思銘到底為何這麼怕？難道正視民意有這麼困難嗎？何況，罷免綠委連署造假率高達95%，還大剌剌地在國民黨部裡面抄寫，到底有什麼資格指控別人？

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民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方則說，縣黨部一切尊重公民團體與縣民的民主行動。

林思銘說，罷團自5月初送件後持續進行補件，但實際成效不僅低落，補件數據更呈現劇烈波動，令地方民眾普遍懷疑連署資料的真實性與合法性。

他說，罷團在社群平台自述補件進度，根據他們從5月13日起到6月26日為止公布的連署缺額變化如下：5月13日缺3000份，5月18日缺2800份、6月2日缺2500份，6月15日缺2000份、6月18日缺995份、6月23日缺426份、6月26日缺178份。

林思銘說，從原先號稱缺3000份，到6月中不到3天時間內要補出近1000份，這樣的連署書是否經得起檢驗，令人存疑。

林思銘說，有鄉親向他和服務團隊反映，罷團在地的連署攤點幾乎無人問津，「擺攤整天沒人連署」已是常態。地方民代與村里長也普遍觀察到，罷免行動聲量與動員能量明顯低迷，與罷團自稱的補件數量明顯不符。

林思銘抨擊，6月25日某地方民代於社群平台公開指出，民進黨新竹縣黨部主委竟於最後時限前，突然送出超過337份連署書。對於這些連署書的來源，是否涉及集中填寫、代為簽署或資格不符，社會各界高度關注。

林思銘說，補件程序更需誠實合法。選舉委員會不該僅憑補件總數是否達標作為審核依據，而應逐筆查對，依法剔除任何不實、瑕疵、造假或違規連署。所以他呼籲新竹縣選舉委員會必須堅守中立，切勿輕縱違法連署、草率成案，更不能淪為罷免團體違法補件的背書者。

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