罷免林思銘補件達成率175％ 新竹罷團：準備上車投票了

竹2罷團領銜人謝婷婷（中左）在志工協助下，把6箱、3396份連署書補件送入新竹縣選委會。（記者黃美珠攝）

2025/06/28 16:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立委第2選區「撕除惡銘」行動罷團，今天下午在領銜人謝婷婷率領、竹市雙罷發言人林志潔等聲援下，成功把3396份連署罷免國民黨籍立委林思銘的補件連署書送入新竹縣選委會。謝婷婷說，8天前，中選會要求竹2罷團補件1938件，他們今天實際補件3396件，達成率175%，竹2準備上車，由林思銘出發的「舔共賣台站」，要前往竹2罷團的「大罷免大成功」站，準備投票罷免不適任立委的林思銘。

謝婷婷說，為了慶祝他們終於完成了這個艱鉅的二階補件工作，他們罷團的網路組和美工組，特別為了今天趕工做出「大罷免大成功」的車票手板，凸顯竹2這個大罷免活動，已經由林思銘出發的「舔共賣台站」，要前往竹2罷團的「大罷免大成功」站。

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謝婷婷直言，8天前收到中選會的補件通知之前，他們就已經知道會要補件，主因是他們一階送了太多份連署書，而這是大家都不了解罷免流程下所出現的小失誤。以致他們在5月8日二階送件後有很多的擔憂，因為根本無法預估到底會被剔除多少份、需要補件多少份？而那段期間大家都以為過關了，以致1天真的根本收不到幾份，累積到收到補件通知時，他們才新收到1500份左右，距離中選會的門檻還少了4、500份，所以她一度心境上非常擔憂，畢竟竹2罷免行動的媒體聲量原本就偏弱，所幸後來有全台媒體和網友幫忙貼文、高聲疾呼，使得全國最後有很多都有人知道竹2也想要上車、也想要投（罷免）票，現在很開心他們能完成這個艱鉅的任務，讓現在的竹2就是準備要上車、準備要投票了。

謝婷婷說，近日連署補件告一段落後，會先志工休整一下，團隊也需要重組，畢竟整個時程拖太長了，志工也有自己的事情要忙。後續她會尋找罷團的總部，規劃陸戰策略，以及盤整各種媒體資源。

雖然竹2不在7月26日的投票名單，但她會參與7月4日開始的護台遶境活動，跟著這個宣傳列車一起前進，希望能把這股氣勢延續到竹2真正投票的時候。

至於對於立委林思銘嗆告罷團，謝婷婷說，現在搜尋「林思銘」關鍵字只有罷團的新聞，沒有他本人的新聞。他才是催票的主體，罷團非常感謝林思銘，也希望他要多多站出來面對罷團的挑戰，罷團不會懼怕，會堅定迎戰。

新竹縣竹2罷團，趕工做出「大罷免大成功」的車票手板。（記者黃美珠攝）

竹2罷團下午在領銜人謝婷婷（持麥克風者）率領、竹市雙罷發言人林志潔等聲援下，把3396份補件連署書送入選委會。（記者黃美珠攝）

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