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    出訪捷克遭中國跟監策劃衝撞 蕭美琴：不會被嚇倒將繼續為台發聲

    副總統蕭美琴今日在X平台發文表示，中共的非法活動不會嚇倒她；台灣也不會因恐嚇而被孤立。（記者蘇永耀翻攝）

    副總統蕭美琴今日在X平台發文表示，中共的非法活動不會嚇倒她；台灣也不會因恐嚇而被孤立。（記者蘇永耀翻攝）

    2025/06/28 16:29

    〔記者蘇永耀／台北報導〕捷克軍情局證實，我國副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）逾30國60名國會議員與政要昨發表聯合聲明，呼籲各國譴責中國政治暴力，蕭美琴今日在X平台發文表示，中共的非法活動不會嚇倒她；台灣也不會因恐嚇而被孤立。

    捷克公共媒體近日披露，軍情局長證實去年3月蕭美琴訪問布拉格期間，中國駐布拉格使館的武官部門企圖發動「示威式實體攻擊」，具體計畫包括駕駛使館車輛衝撞蕭美琴座車。

    消息傳出後包括我國外交部與陸委會對中國嚴厲譴責；IPAC昨也發布聲明對此表達震驚及譴責。聲明指出，若該計畫得逞，將構成國家恐怖主義。即使未遂，此行為本身亦已跨越底線。IPAC強調，一個願意在他國策劃如此明目張膽、出於政治動機暴力行為的國家，絕非一個尊重國際外交規範的政權。

    IPAC除對蕭美琴表達聲援外，亦聲援所有在海外有可能遭受中國國家脅迫的台灣公民。

    蕭美琴今日透過X社群媒體對IPAC聲援反對暴力和脅迫的各國議員表達感謝。並指台灣不會因恐嚇而被孤立。她也說，去年3月訪問捷克布拉格的行程非常愉快，感謝捷克當局的熱情款待並確保她的安全。

    蕭美琴強調，中共的非法活動不會嚇倒她，會繼續在國際社會為台灣利益來發聲。

    針對蕭美琴訪問捷克時中國密謀策劃衝撞座車，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）逾30國60名國會議員與政要昨發表聯合聲明，呼籲各國譴責中國政治暴力。（記者蘇永耀翻攝）

    針對蕭美琴訪問捷克時中國密謀策劃衝撞座車，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）逾30國60名國會議員與政要昨發表聯合聲明，呼籲各國譴責中國政治暴力。（記者蘇永耀翻攝）

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