民進黨新北市黨部瑞平雙貢基層工作會 籲拒絕重啟核三

民進黨新北市黨部今（28）日「顧咱台灣基層工作會議」，蘇巧慧呼籲新北市民同意罷免藍委，阻止在野重啟核三。（民進黨新北市黨部提供）

2025/06/28 16:34

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨新北市黨部今（28）日與瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區基層黨公職舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，黨部主委蘇巧慧表示，感謝黨籍市議員林裔綺與公民團體在二階連署期間於4區努力收件，黨部持續與公民團體並肩作戰，也呼籲民眾拒絕國民黨試圖重啟核三的野心，若核三公投通過，在石門區核一和萬里區核二恐將成為下一個藍白重啟目標，屆時新北核廢料問題將更加棘手。

蘇巧慧說，藍白在立法院胡作非為，北海岸民眾感受最深，在野黨5月強行三讀通過「核子反應設施管制法」修法，讓除役核電廠有機會啟用，接著推出「核三重啟公投」步步摧毀台灣「非核家園」成就；台灣沒有核廢料最終處置場，新北藍委卻都同意核管法修法，若核三公投通過，藍白接下來可能試圖重啟核一、核二，核廢料問題如何解決？

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蘇巧慧表示，民進黨的立場是「核廢沒解決、核電沒可能」，上次核四公投結果也顯示新北市民拒絕核電的態度，藍委卻罔顧新北市民權益，為轉移大罷免焦點，配合黨意強行修法、執意推行「核三重啟」公投，試圖模糊輿論焦點。

蘇巧慧呼籲，請大眾7月26日出門投下同意罷免，阻止藍委摧毀台灣進步的成果，反對核電重啟；此期間也感謝林裔綺、公民罷團在二階連署努力收件，光單瑞芳一區便繳出3000多張連署書，接下來黨部仍會持續與公民團體並肩作戰，下架不適任立委。

與會者包括林裔綺、國策顧問陳朝龍、前瑞芳鎮長顏世雄、前貢寮鄉長陳世男與瑞芳、平溪、雙溪、貢寮基層黨公職。

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