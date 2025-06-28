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    民進黨全代會拍板 直轄市議員初選加權「排除政二代」

    民進黨全國黨代表大會今（28日）通過「2026年直轄市議員提名特別條例」。（記者田裕華攝）

    民進黨全國黨代表大會今（28日）通過「2026年直轄市議員提名特別條例」。（記者田裕華攝）

    2025/06/28 16:06

    〔記者陳政宇／台北報導〕備戰2026九合一大選，民進黨全國黨代表大會今（28日）通過「2026年直轄市議員提名特別條例」，明定新人參與初選的加權機制，新人民調積分乘以1.1倍，新人又為青年或新住民者則乘以1.2倍；條例並延續「政二代條款」，加權機制排除所列黨公職的配偶、三親等內親屬。

    民進黨中執會本月18日通過「2026年直轄市議員提名特別條例草案」，今天全代會討論底定。

    條例明定，黨員入黨連續滿2年具公職候選人參選資格者，始得登記參選2026年直轄市議員提名選舉，但為鼓勵新住民參選，新住民黨員參選者不受入黨連續滿2年的限制。

    為鼓勵新人參與提名初選，強化甄補新進人才機制，條例規定，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分乘以1.1倍計算；新人為青年或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算。

    依據條例，青年的認定標準為年齡35歲以下，以2026年直轄市議員黨內初選登記最後一日為計算基準日。

    新人參與初選的加權機制延續「政二代條款」，草案說明，現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

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