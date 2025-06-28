民進黨全代會通過2026縣市首長提名條例 高雄、台南和嘉縣辦初選

民進黨布局2026九合一大選，全國黨代表大會今（28）日通過「2026年直轄市暨縣市長提名特別條例」，執政任期尚未屆滿的執政縣市，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政任期2屆屆滿的直轄市、縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣將辦初選；至於非執政的直轄市與縣市循提名條例處理。（記者田裕華攝）

2025/06/28 16:09

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨布局2026九合一大選，全國黨代表大會今（28）日通過「2026年直轄市暨縣市長提名特別條例」，執政任期尚未屆滿的執政縣市，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政任期2屆屆滿的直轄市、縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣將辦初選；至於非執政的直轄市與縣市循提名條例處理。

民進黨中執會本月18日通過「2026年直轄市暨縣市長提名特別條例草案」，今天全代會討論底定。

請繼續往下閱讀...

條例明定，執政任期尚未屆滿的執政縣市，由主席提名經中執會通過後徵召；執政任期2屆屆滿的直轄市、縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣將辦初選。提名初選時程，由「2026年選舉對策委員會」統籌規劃。

條例指出，民進黨非執政直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

為辦理徵詢、協調作業，條例規範，將成立「2026年選舉對策委員會」統籌辦理，置召集人1人，成員若干人，由主席提名經中央常務執行委員會同意後任命。

條例規定，「2026年選舉對策委員會」就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，處理方式如下，一、協調對象對解決競爭機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選。二、如協調對象對解決競爭機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，「經民調等綜合評估」後向主席提出單一適當人選的建議。

如有特殊選情考量的直轄市、縣市長提名，草案規定，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行；自條例通過後，擬爭取提名者應遵守黨章規定，不得互相攻訐，不得傷害黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法