張智倫反罷布條正對校園 雙和罷團譴責：學習場域不是政治戰場

雙和罷團指，立委張智倫反罷看板掛在學校外對著校園，涉違反選罷法。（雙和罷團提供）

2025/06/28 16:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區的公民罷免團體與罷免對象、藍委張智倫正進行三階罷免攻防，雙和罷團表示，日前家長民眾向罷團反映，在中和國小校園操場外建物驚見張智倫反罷免布條，直接正對著校園操場，形同讓國小學童天天強迫收看政治宣傳，嚴重破壞教育場域應有的中立與安寧，將要求有關單位調查是否違反選罷法，張智倫表示對此沒有回應。

校方對此指出，教育不適合涉及政治，對於有政治宣傳看板設在校園外，對學校教學還不致於受干擾，也對學童安全沒影響；如果用擴音器對於校園內宣傳就會有影響，盼一切依法辦理，學校沒有意見。

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罷團指出這並非觀感不佳的單一個案，不久前張智倫才於中和探索MOTEL外牆掛上巨幅反罷免看板，引發公眾質疑宣傳手法不當，如今竟將布條對準國小校園，實屬更加令人憤慨，。罷團要嚴肅質問張智倫，是有意將國小師生當作政治宣傳對象？還是希望孩子從小被灌輸「反對罷免」的單一思維？

罷團表示，根據「公職人員選舉罷免法」第52條第2項，此舉明顯踩在法規的模糊地帶，雙和罷免團隊強烈要求相關單位調查是否違反選罷法，並要求張智倫說明。

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