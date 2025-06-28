卓榮泰：在野控制的國會不健康、民主台灣用自己的方式贏回來

民進黨全代會今天下午在台北國際會議中心登場，行政院長卓榮泰於會中進行施政報告。（記者田裕華攝）

2025/06/28 15:42

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨全代會今天下午在台北國際會議中心登場，行政院長卓榮泰於會中進行施政報告指出，現在由在野黨控制的國會亂刪預算、破壞憲政、危害國安，甚至用虛假質詢官員，是不健康、不正常的國會；他強調，民主的台灣、自己的國家，我們會用自己的方式贏回來。

卓榮泰致詞表示，過去這一年是不平靜的一年，今天是賴總統上任的第405天，經歷非常多挑戰，立法院一開始通過很多擴權法案，立法院充斥議事衝突；去年7月，3個颱風連續侵擾台灣造成很大損傷，財政收支劃分法、中央政府總預算等毀憲亂政法案，一直在在野黨主導的立法院中，一而再再而三的出現；美國總統今年宣布對等關稅政策，讓全世界掀起新挑戰。

請繼續往下閱讀...

他指出，中東日前發生以色列、伊朗戰爭，國內股匯市再度掀起波瀾，從第一天中共的軍機、軍艦時時侵擾台灣，台灣四周不斷有挑釁行為，然而在405天的不平靜當中，政府在賴總統主政下，以對的、正確的方向，主導國家的腳步。在動盪中平衡，在衝突中進步，就是過去405天團隊的寫照。

卓榮泰也細數政府過去一年的政績，他在致詞尾聲表示，行政團隊必須要得到國會支持，並邀請黨員給民進黨立院黨團熱烈掌聲，感謝黨團成員在立法院堅守憲政、支持政府、照顧人民，包含4100億元的特別預算，從支持產業、安定就業、照顧民生，以及國土韌性等。

卓榮泰說，立法院民進黨團面臨的困難，不是每天在議場上的衝突，也不是議事上的討論，而是黨團每次表決都不知道表決的內容是什麼。他認為，唯有行政立法、中央地方的合作，才能面對所有困難，但面對在野黨亂刪預算、破壞憲政、危害國安控制的國會，更是一個會用虛偽造假質詢官員的國會，這樣的國會是不健康、不正常的。

他強調，現在台灣好像一隻要破繭而出的漂亮蝴蝶，他希望中央地方、朝野都能合作，讓台灣有能量迎向世界。人民才是國家的主人，人民也會做自己的主人，民主的台灣用民主的方式保護，民主的台灣、自己的國家，我們會用自己的方式贏回來。

民進黨全代會今天下午在台北國際會議中心登場，行政院長卓榮泰於會中進行施政報告指出，現在由在野黨控制的國會亂刪預算、破壞憲政、危害國安，甚至用虛假質詢官員，是不健康、不正常的國會。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法