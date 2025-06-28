賴清德：公民自主發起大罷免 民進黨必須同行一起承擔守護國家責任

民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，台灣人民有感國家安危、公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。（記者田裕華攝）

2025/06/28 15:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，世界各國都警戒中國的強權擴張，政府所提國防預算和國安法制卻遭在野黨阻擋、杯葛，而台灣人民有感國家安危、公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

今年全代會以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，在台北國際會議中心登場，由民進黨發言人吳崢、韓瑩主持。會議開始先恭迎黨旗進場、行政院長卓榮泰進行施政報告，並播放影片「與公民同行讓台灣更好」。

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賴清德致詞時表示，要建構更好的民主、打造更好的台灣，公民社會的力量是不可或缺的，若沒有堅強的民間力量，不會有今天充滿活力的民主台灣。

賴清德表示，台灣社會多年來，一直潛藏一股很珍貴的力量，在國家危急需要的時候會出現，不論是1990年的野百合學運，學生們在風雨中，提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、「訂定政經改革時間表」等四大訴求，呼喊著民主改革；或是2014年的太陽花運動，公民為了台灣未來，阻止服貿通過，拒絕台灣走向親中的路線。

賴清德說，在這些公民運動中，民進黨始終與人民並肩，站在社會共識的一方，一起捍衛台灣的主權，一起守護我們的民主。

話鋒一轉，賴清德指出，如今中國對台灣的軍事威脅，引起國際社會高度關注，像是「七大工業國集團」（G7）領袖峰會，多次發表公報指出，台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，也強調，反對任何單方面透過武力或脅迫，改變台海現狀的企圖。

賴清德直言，正當世界各國都在警戒中國的強權擴張時，政府提出的國防預算和國安法制卻遭受在野的阻擋、杯葛。在如此的情勢下，台灣人民有感於國家安危，這股珍貴的力量再度出現，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

賴清德也回顧民主前輩信介仙曾對民眾大聲喊出「大家甲我鬥陣向前走！向自由走！向民主走！」，盼各位民主夥伴，一起追隨民主前輩的腳步，深化民主，打造一個更好的台灣，交給下一代。

民進黨今（28）日召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行。（記者田裕華攝）

民進黨今（28）日召開全國黨代表大會。（記者田裕華攝）

民進黨主席賴清德，出席民進黨第21屆第二次全國黨代表大會並上台致詞。（記者田裕華攝）

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