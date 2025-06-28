稱蕭美琴遭中國密謀衝撞是「假新聞」！廖先翔發文再酸網友

國民黨立委廖先翔。（資料照）

2025/06/28 17:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委廖先翔昨（27）日揶揄中國密謀衝撞副總統蕭美琴座車失敗「有點遜欸！」被罵翻。有網友在廖的臉書留言怒轟「人命在你眼中不當一回事」，沒想到反遭他回嗆「出口轉內銷的新聞看得這麼認真我也是醉了」。廖先翔今日下午臉書再發文嘲諷：「每次出口轉內銷的新聞因為太假被嘲諷時，綠營的朋友總是會氣噗噗，誰叫台灣人分辨真假新聞的能力比民進黨認為的高太多了。」

捷克軍情局證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車，嚴重威脅蕭美琴及隨行人員人身安全。不料廖先翔昨日在網路節目上，竟戲謔發言稱「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧」。

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廖先翔言論一出引發民進黨眾立委強烈譴責，也有網友到他臉書留言批評。一名網友留言：「就算蕭美琴是一個台灣平民百姓也不能這樣吧，人命在你眼中不當一回事欸，這種人請罷掉！沒水準。」想不到廖竟回嗆網友：「出口轉內銷的新聞看得這麼認真我也是醉了。」

廖先翔今日下午在臉書發文繼續嘲諷：「每次出口轉內銷的新聞因為太假被嘲諷時，綠營的朋友總是會氣噗噗，誰叫台灣人分辨真假新聞的能力比民進黨認為的高太多了。」

新貼文下方，有激動網友怒嗆「用嬉皮訕笑的態度嘴臉取笑副總統遇襲，你爸媽真的是白養你了！真的是替你爸媽感到悲哀，活該被罷免。」廖先翔則酸言回應：「原來假新聞真的有死忠的受眾！」

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