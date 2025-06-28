為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    稱蕭美琴遭中國密謀衝撞是「假新聞」！廖先翔發文再酸網友

    國民黨立委廖先翔。（資料照）

    國民黨立委廖先翔。（資料照）

    2025/06/28 17:14

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委廖先翔昨（27）日揶揄中國密謀衝撞副總統蕭美琴座車失敗「有點遜欸！」被罵翻。有網友在廖的臉書留言怒轟「人命在你眼中不當一回事」，沒想到反遭他回嗆「出口轉內銷的新聞看得這麼認真我也是醉了」。廖先翔今日下午臉書再發文嘲諷：「每次出口轉內銷的新聞因為太假被嘲諷時，綠營的朋友總是會氣噗噗，誰叫台灣人分辨真假新聞的能力比民進黨認為的高太多了。」

    捷克軍情局證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車，嚴重威脅蕭美琴及隨行人員人身安全。不料廖先翔昨日在網路節目上，竟戲謔發言稱「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧」。

    廖先翔言論一出引發民進黨眾立委強烈譴責，也有網友到他臉書留言批評。一名網友留言：「就算蕭美琴是一個台灣平民百姓也不能這樣吧，人命在你眼中不當一回事欸，這種人請罷掉！沒水準。」想不到廖竟回嗆網友：「出口轉內銷的新聞看得這麼認真我也是醉了。」

    廖先翔今日下午在臉書發文繼續嘲諷：「每次出口轉內銷的新聞因為太假被嘲諷時，綠營的朋友總是會氣噗噗，誰叫台灣人分辨真假新聞的能力比民進黨認為的高太多了。」

    新貼文下方，有激動網友怒嗆「用嬉皮訕笑的態度嘴臉取笑副總統遇襲，你爸媽真的是白養你了！真的是替你爸媽感到悲哀，活該被罷免。」廖先翔則酸言回應：「原來假新聞真的有死忠的受眾！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播