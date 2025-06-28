中八罷免江啟臣補件尚缺135份 衝刺收件至今日深夜

中八罷團志工在豐原火車站前舉牌，呼籲民眾響應。（記者張軒哲攝）

2025/06/28 15:48

〔記者張軒哲／台中報導〕全台大罷免二階進入關鍵時刻，需要補件的罷團志工加緊衝刺，台中市罷免藍委以中八選區罷免立法院副院長江啟臣收件較為艱困，將收件至今（28）日深夜截止，罷免團體昨日於豐原火車站前設立「前進搶救指揮所」，截至今日中午統計，還差135份，預估能順利達標，明天下午送件叩關三階。

公民團體昨日起在豐原火車站前設立「前進搶救指揮所」，昨晚尚缺最後329份有效補件，與時間賽跑，為民主最後一哩路拼搏。高喊「就一起，救中八！」市議員謝志忠說，呼籲在三階投票民眾可踴躍參與，這就是台灣民主可貴之處。中八罷免領銜人廖芝晏表示，台中第八選區人口流失、發展停滯，唯有換掉江啟臣，地方才有機會重生。今日台中高溫酷熱，罷團志工在豐原火車站前方路口兩側舉牌宣講，人人汗流浹背，呼籲民眾響應。

請繼續往下閱讀...

另外，罷免楊瓊瓔「中三拒瓔」罷團領銜人Connie今日表示，這兩天高溫酷熱，志工加緊收件，今日已順利達標，下午開始分批造冊，將於明日送件。

中三罷團志工分工合作，整理連署書造冊。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法