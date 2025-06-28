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    菲將命名南沙群島海上地物 外交部籲相關各方應克制

    菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）27日宣布該國將對南沙群島131座海上地物採菲國標準化地名命名。（圖取自馬納羅官方X社群）

    菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）27日宣布該國將對南沙群島131座海上地物採菲國標準化地名命名。（圖取自馬納羅官方X社群）

    2025/06/28 15:45

    〔記者方瑋立／台北報導〕菲律賓政府昨（27）日宣布，已決議將「西菲律賓海」自由群島（KIG）（即南沙群島）範圍內131座海上地物，命名為標準化菲律賓地名；外交部今（28）日對此回應，南海相關各方應保持克制，尤應避免任何使南海情勢複雜化的聲索作為，透過理性對話並依循國際法及海洋法，和平解決爭端。

    菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo） 27日在社群平台X上宣布，已簽署該國國家海事委員會（NMC）2025年第002號決議，建議為「西菲律賓海」自由群島範圍內131座海上地物，採納標準化的菲律賓地名。

    對此，外交部今天向媒體表示，南海相關各方應保持克制，尤應避免任何使南海情勢複雜化的聲索作為，各方應透過理性對話，依循包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法及海洋法，和平解決南海爭端。

    外交部重申，維護南海航行與飛越自由已是國際共識，我國一貫主張以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海議題。

    外交部強調，我國願意在「四點原則」及「五項做法」基礎上，持續爭取以平等地位參與多邊對話與爭端解決機制，並同時推動與相關國家進行海洋生態保育及南海資源開發的合作，盼達成南海和平、穩定、永續的願景。

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