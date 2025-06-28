罷團護國大遶境7/4花蓮起跑 林右昌：民進黨黨公職會全力以赴

民進黨第21屆第二次全國黨代表大會28日在台北舉行，民進黨秘書長林右昌受訪。（記者方賓照攝）

2025/06/28 14:56

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免進入決戰階段，反共護台志工聯盟與民進黨發起「護國大遶境」，7月4日起將從花蓮出發。民進黨秘書長林右昌今（28日）表示，民進黨是公民團體最堅實的後盾，黨公職會全力以赴，他也會在適當時間共同參與。至於兼任民進黨主席的總統賴清德會否參與造勢？林右昌則回應：「目前沒有聽到。」

民進黨全代會今天下午在台北國際會議中心登場，林右昌會前接受媒體訪問，被詢及大型造勢及罷情評估。林說明，民進黨與罷團於7月4日至19日合作，舉行護台遶境的行動，這是公民力量的展現，希望所有國人透過創意方式一起參與，例如KOL直播、文宣等。

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林右昌指出，每個人都可以發揮自己的力量，他也會在適當時間參與，民進黨向來是公民團體最堅實的後盾、與公民同行，未來隊伍到各縣市後，黨公職也會全力以赴、一起參與支持。

對於兼任民進黨主席的總統賴清德所提「國家團結十講」，林右昌表示，賴是站在總統高度，盼透過說明所有國家重大議題，讓國人同胞清楚認識跟了解，總統站在這樣的高度講話，每個題目都有背後深刻用意，大家都可以看到總統苦心。

至於賴是否參與大罷免造勢？林右昌則回應，目前沒有聽到這樣的規劃。

此外，媒體也關切，今天全代會擬通過2026縣市首長提名特別條例，新北市長之爭是否舉辦初選？林右昌回應，提名特別條例草案寫得很清楚，選對會會依據相關條例進行程序，就依照相關期程。

被問到公費助理的三親等禁令喊卡，林右昌解釋，這牽扯黨內規範，目前還在討論當中，依照相關程序完成就會提出。

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