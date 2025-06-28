馬英九「兩岸和平統一」說被宋濤打臉 曹興誠：國民黨見中共就奴顏卑膝

前總統馬英九、前聯電董事長曹興誠。（資料照）

2025/06/28 14:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前訪問中國時在一場活動中指出希望「兩岸和平民主統一」，國台辦主任宋濤隨後當場「指正」，台灣的前途命運要由「兩岸全體中國兒女來共同決定」；對此前聯電董事長曹興誠表示，馬英九被當場打臉以後，竟然好像下級受到上級訓斥一樣悶不吭聲，不敢抗議，今天的大罷免，就是要讓國民黨的高幹和立委了解，他們選擇做了共產黨的走狗，就不再有代表台灣選民的資格。

曹興誠在臉書PO文表示，馬英九在敦煌講出「兩岸要和平民主統一」，卻遭國台辦主任宋濤當場打臉，宋濤說「台灣前途命運要由兩岸全體中國兒女決定」，中共統治下，所有「中國兒女」都得要「聽黨話、跟黨走」，所以宋濤的話，基本上就是「台灣前途由中共決定」。

請繼續往下閱讀...

曹興誠指出，宋濤講話是一貫的蠻橫無理，不足為奇；我們要注意的是，馬英九被當場打臉以後，竟然好像下級受到上級訓斥，悶不吭聲，不敢抗議，堂堂中華民國的總統，跑到中國被國台辦這種下級官員打臉，還低聲下氣。這種自賤國格的行爲，中華民國的支持者能同意嗎？

曹興誠續指，國民黨高幹及立委，見到中共就奴顏卑膝，面對台灣官員就囂張跋扈。可以看出來，這些人不只是舔共，根本已經把中共當主子，視台灣政府如仇敵，今天的大罷免，就是要讓國民黨的高幹和立委了解，他們選擇做了共產黨的走狗，就不再有代表台灣選民的資格。

曹興誠直言，天天毒罵賴清德，卻不敢罵習近平一句。這樣的立委，你還支持？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法