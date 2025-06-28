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    廖先翔笑中國密謀衝撞蕭美琴失敗扯防災包 黑熊學院：很好笑嗎？

    國民黨立委廖先翔昨日表示，中國密謀衝撞副總統蕭美琴座車失敗，「這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧」。（擷取自黑熊學院粉專）

    國民黨立委廖先翔昨日表示，中國密謀衝撞副總統蕭美琴座車失敗，「這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧」。（擷取自黑熊學院粉專）

    2025/06/28 16:12

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委廖先翔昨日表示，中國密謀衝撞副總統蕭美琴座車失敗，「這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧」。對此，黑熊學院質問廖先翔：「很好笑嗎？」

    捷克軍情局證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車，嚴重威脅蕭美琴及隨行人員人身安全。不料，廖先翔昨日在網路節目發言揶揄中國，「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧。」

    對此，黑熊學院在臉書粉專發文質疑，廖先翔的意思是撞人很簡單？然後中國連簡單的事都做不成，中國有點遜？而針對廖先翔說，「我覺得會影響黑熊的防災避難包吧，大家看一看，中方這麼弱，不買避難包了，他們過不來，呵呵。」黑熊學院問：「意思是中國很遜打不過來？大家不用準備避難了？」

    黑熊學院也反問廖先翔，「開車撞人很好笑嗎？敵國對我副總統發動攻擊很好笑嗎？面對中國威脅，準備避難很好笑嗎？」

    黑熊學院表示，這場攻擊事件有太多可以討論的地方，但我國最大黨的立委廖先翔，是嘻嘻哈哈地說了一段沒人能理解的話，這應該才是整件事情最好笑的地方。回顧廖先翔的「蝦生」，政治生涯一事無成，只會在選舉時寄黑函攻擊對手、大搞家族違建、在立院打架、受訪表演怎麼攻擊同事。找不到理由刪預算，就說「中國沒買宏都拉斯的白蝦、沒有與台灣恢復邦交」，所以刪除外交部4億元預算。

    ​黑熊學院最後也譏諷，難怪「廖先蝦」綽號比本名還響亮，建議中選會規定，參選要通過智力測驗。

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