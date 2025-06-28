罷免牛煦庭、萬美玲聯合總部成立 罷團喊：桃園6席藍委全罷

罷免桃園市第一選立委牛煦庭、第四選區立委萬美玲聯合罷免總部成立，現場高喊大罷免大成功。（記者謝武雄攝）

2025/06/28 16:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕罷免桃園市第一選區國民黨立委牛煦庭、第四選區立委萬美玲聯合罷免總部今天舉行成立大會，桃一「淘汰牛氓」領銜人陳曉煒分享，有位媽媽風雨無阻，騎機車帶著2歲小孩投入大罷免行動，只是為了下一代；桃三「壢拔滷蛋」領銜人大媽說，因為「死亡連署」案被傳喚，看了連署書才知道連署的老先生已經過世，罷團一定會完成老先生遺願，讓桃園6席全罷。

桃一「淘汰牛氓」、桃四「萬罷了沒」聯合罷免總部今天上午舉行成立大會，民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香、多位民進黨議員及各選區志工到場，總部成立大會後舉行「守護後代、反共護台」罷免大遊行，志工們浩浩蕩蕩從同安街總部出發，經南平路、新埔六街、同安街336巷、經國路、大興西路、新埔五街後回到同安街罷免總部，所到之處，不少民眾豎起大拇指，也有人大喊「加油」。

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陳曉煒說，去年628立法院長韓國瑜敲下立院擴權法案議事槌，這一年來荒腔走板，國防、外交、經濟、民生違法亂紀的法案就是罷免開端，經過一年總算進入第三階段，未來不到一個月時間會有戶外開講，希望罷免票數超過當選票數，呼籲大家出去投票，返鄉投票，外面孩子叫回來，一個人至少拉3票，讓大罷免大成功，讓罷免票數超過得票數。

桃四「萬罷了沒」領銜人鄧永城說，已經收到中選會正式公開辯論會，要跟萬美玲辯論。當初第四選區大家都認為是鐵板一塊，但經過志工一年來辛勤努力總算進入第三階段投票，呼籲第四選區民眾投下同意罷免票。事實上，萬美玲當選立委後推了多少違憲法案，說5年爭取500億元，但桃園市長張善政執政至今，桃園還無建設，路永遠都是爛的，最後呼籲726一定要站出來投票同意罷免。

大媽提到，龍岡一位老爺爺走了一個多小時來簽連署書，就是要為保護台灣盡一份心力，這也是支持罷團持續走下去的動力，呼籲726讓桃園6席全罷。

黃傅淑香提到，桃園市6席立委竟然沒有1席民進黨，雖然不是她擔任主委，但她還是可以感覺鄉親失落感，而藍白聯手造成國會亂象，這次讓人民站出來，公民行使權力，讓不適任立委下台，關鍵時刻一定要多宣導，一票拉一票，726投下同意罷免票，保衛國家，這是對國會不信任立委亂象執行公民權力。

議員余信憲說，在桃園繞來繞去都是萬美玲的看板，據說她還沒有出手，連署137％沒有樂觀的本錢；議員陳雅倫說，現在是關鍵時刻，也是最後一哩路，為了後代要站出來，剩下沒幾天要催票、固票、投票；議員黃瓊慧說，很感謝大家一路走到現在，大家都是要守護台灣自由民主未來，應該要讓更多人加入，畢竟對手經營地方20幾年，最後一個月才是重點；議員李光達說，這一年來志工從冬天拚到夏天，冒著寒雨連署，就剩下最後一哩路，6區全罷，把雜質過濾掉。

罷免桃園市第一選立委牛煦庭、第四選區立委萬美玲聯合罷免總部成立，隨後舉行大遊行，浩浩蕩蕩隊伍，讓很多民眾高喊加油。（記者謝武雄攝）

罷免桃園市第一選立委牛煦庭、第四選區立委萬美玲聯合罷免總部成立，隨後舉行大遊行，浩浩蕩蕩隊伍，經過立委萬美玲看板，形成強烈對比。（記者謝武雄攝）

罷免桃園市第一選立委牛煦庭、第四選區立委萬美玲聯合罷免總部位於桃園區同安街。（記者謝武雄攝）

罷免桃園市第一選立委牛煦庭、第四選區立委萬美玲聯合罷免總部成立，現場支持者高喊大罷免大成功。（記者謝武雄攝）

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