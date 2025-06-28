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    伊朗稱自己贏得與以色列戰爭！川普開嗆：厚臉皮、愚蠢

    美國總統川普今日嗆聲：「怎麼會這麼厚臉皮又這麼愚蠢說自己贏了跟以色列的戰爭呢？」（彭博）

    美國總統川普今日嗆聲：「怎麼會這麼厚臉皮又這麼愚蠢說自己贏了跟以色列的戰爭呢？」（彭博）

    2025/06/28 14:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列、伊朗日前爆發嚴重衝突，最後在美國介入，轟炸重擊伊朗3座主要核設施後，以伊同意停火協議。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）26日透過國營媒體發表聲明，對於持續12天與以色列的戰爭表示伊朗在戰爭中贏得「勝利」。美國總統川普今嗆聲：「怎麼會這麼厚臉皮又這麼愚蠢說自己贏了跟以色列的戰爭呢？」

    川普今日在社群「Truth Social」發文表示，為什麼被戰火蹂躪的伊朗所謂最高領袖，會如此公然且愚蠢地聲稱自己贏得了與以色列的戰爭？明知道他的說法是謊言，根本不是這樣，作為一位有信仰的人，他本不該撒謊。川普說，哈米尼那三個邪惡的核設施已被徹底摧毀，「而我完全清楚他藏身何處，但我不允許以色列或美國武裝部隊——全世界最強大、最偉大的軍隊——終結他的生命。是我救了他，讓他免於一場非常醜陋且不光彩的死亡。他甚至不需要對我說聲謝謝。」

    川普表示，在戰爭的最後階段，他要求以色列召回一大批正直接飛往德黑蘭、準備大幹一場的戰機，這本來會造成巨大的破壞，導致大量伊朗人喪生，會是這場戰爭中最大規模的一次攻擊，遠超之前任何一次。

    川普指出，這幾天他正在努力推動解除部分制裁和其他舉措，這原本可以讓伊朗有機會實現快速、全面的復甦！但哈米尼卻以滿是憤怒、仇恨與厭惡的聲明回應他，「於是我立即停止所有關於解除制裁的工作。」

    川普認為，伊朗必須回歸世界秩序的正軌，否則他們的處境只會越來越糟。他們總是那麼憤怒、敵對、滿腹怨氣。「看看這樣為他們帶來了什麼？一個被焚毀、炸成廢墟的國家，毫無未來；一支被打垮的軍隊、可怕的經濟，以及死亡遍地。他們已經沒有希望，而情況只會更壞！」

    最後川普喊話：「我真希望伊朗的領導人能明白，甜言蜜語比冷言冷語更容易達成目標。和平！」

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