尷尬！王鴻薇市場宣傳反罷免 被民眾嗆：我繳稅不是為了養共匪

台北市長蔣萬安28日一早陪同立委王鴻薇，前往長春市場及週邊攤販掃街拜票。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/28 15:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免進入熱戰階段，被台北市長蔣萬安認證「真的非常危險」的立委王鴻薇，今日前往市場掃街宣傳，拜託民眾投下不同意罷免票，途中有民眾直接嗆聲：「繳稅不是為了要養共匪！」

蔣萬安今一早回防他擔任立委時的「本命區」中山、北松山區，陪同王鴻薇前往市場掃街。不料掃街時，突然有名婦人出現，對王鴻薇大聲高喊「回去啦！養妳養得夠了啦！」「不知羞恥，不知道落葉深根」、「我繳稅不是為了要養共匪啊！一天到晚在罵台灣！」等話，一旁工作人員則是連忙喊「謝謝阿姨喔」。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安今掃長春市場前接受媒體訪問表示，今天陪同王鴻薇跑市場，希望跟民眾懇託7月26日一定要出門投票，現在最關鍵的就是投票率，民眾一定要出來投票，否則王鴻薇真的會非常危險。

他說，王鴻薇在立院表現大家有目共睹，去年大家才支持她進入立院，結果一年多後，民進黨發動大罷免，這完全沒道理，民主國家也沒有這樣的事情，希望反罷免的民眾一定要出來投下不同意。

王鴻薇表示，蔣萬安前陣子才出訪巴黎，回國後現在議會也休會，就全力投入反罷免，大家都知道中山、北松山是蔣萬安的本命區，蔣也非常關心她在這區的反罷選情，現在都是跟時間賽跑，希望用深入社區、勤跑市場的方式，催出所有反罷免票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法