北市罷團今打「台南牌」！不只綠委掃街 黃偉哲也站路口拜票跳舞

台南市長黃偉哲隨後也到大直和台北市議員林亮君、立委沈伯洋會合站路口拜票。（記者陳逸寬攝）

2025/06/28 14:20

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨與台北市罷團今天大打「台南牌」，分進合擊劍指藍委王鴻薇的中山區。罷團「山除薇害」先與北上的台南市綠委林俊憲、郭國文、林宜瑾合體，前進濱江市場掃街；台南市長黃偉哲隨後也到大直和台北市議員林亮君、立委沈伯洋會合站路口拜票，並與罷團合跳「來來來，怎麼樣怎麼樣，大罷免、大成功！」逗趣嘲諷。

黃偉哲表示，台南市此次沒有罷免活動，但立委監管全國事務，這一年來真的受夠了；政黨可以競爭，千萬不能掌握權力後，傲慢到作賤國會和民主至此，台灣現今的國際處境需要眾人團結一致，而非撕裂國家的立委、貶抑南部，讓整體國家預算支援分配獨厚特定政黨。

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此外，他指出，在大罷免下，大家可以看到一個政黨用偷拐騙、抄襲、死人連署，都被司法機關糾舉，相較公民自主行動，腳踏實地蒐集才是真正的民意，呼籲民眾726出門投下同意罷免票，如果選區沒有立委被提罷免，也可揪親友在有罷免的選區努力拉票。

黃偉哲說，即便身在南部，也希望能夠盡到國民的義務，很多南部人北漂求學、就業、居住，喊話鄉親好好看看藍白立委所作的「倒行逆施」的事，真的夠了，「大罷免不是北部人、南部人的事，而是全國人民的事」。

林亮君表示，台灣需要的是對國家忠誠的立委，而非跟境外敵國勢力眉來眼去的立委；立委是經人民投票選出，但不代表可以任你玩4年，許多國會議員近一年在國會表現令人失望，不明就裡刪除軍事預算，國際社會沒有任何一個國家，像台灣這樣，不願提升國防安全甚至故意刁難凍刪，尤其長年來面對中國文攻武嚇，更應團結一致對外。

她也提到，國民黨提出並主張普發現金1萬元，實際上其過去刪除的預算，不是普發現金就能彌補，也不是用這樣輕描淡寫的話語，就可聲稱多麼關心民生，如未將國安放在最前頭，都是空口說白話，至今也未解釋赴中究竟跟王滬寧談了什麼，可以想見接下來藍營會挾持多項以民生為名的法案在立院「裝乖」，選民應用手中的選票，告訴台灣人想要的未來，「下架親中立委！726同意罷免！」

沈伯洋說，726是台灣的「最終局之戰」，讓不適任的藍委離開國會、讓正常的人能夠進來。關心台灣民主憲政的人，應該都會同意地方需要補助、國防需要加強、長照及育兒等需要預算，然而如今卻被藍白沒收，不要等到2026年財劃法實施後，這些補助全都沒了，拜託民眾投下同意罷免票，協助國會恢復正常、憲法法庭順利運作，台灣累積多年的民主重新繼續走下去，共同抵抗外侮。

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