高雄好熱 市議員參選人辦這款「樂園」讓大人小孩嗨翻了

湯茹婷（淺色服裝）與孩子玩水玩瘋了。（湯茹婷團隊提供）

2025/06/28 14:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄今天爆熱，中午達到攝氏34.5度，前鎮小港區無黨籍市議員參選人湯茹婷偕同社團法人高雄市港都前進發展協會，選在草衙朝陽寺舉辦氣墊水樂園暨公益園遊會，湧入近千大小朋友涼快一下朝聖。

除深受孩子喜愛的氣墊水樂園，主辦方也聯合消防局辦「小小消防員體驗」、與警察局策畫「小小警察體驗」、和阮綜合醫院辦理「小小醫生體驗」，並邀請到前鎮二手貨推出「粿模翻印」、「布袋戲偶操偶」等懷舊文化體驗，同時還有一群由學生組成的「雪天使舞蹈團」快閃演出，為活動增添許多亮點。

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湯茹婷表示，希望透過豐富遊戲讓孩子帶回消防、醫療、詐騙等生活常識以及安全知識，甚至不同職業工作的體驗，同時藉由歡樂氛圍、闖關活動等親子合作，共同享受寶貴的親子時光，增進社區中的親子家庭彼此關懷和互動。

湯茹婷進一步指出，她不僅關心親子育兒，更在乎社區內的長輩與弱勢家戶，今也在遊戲區旁設置義剪、公益推拿的服務，感謝阿公阿嬤、爸爸媽媽平常工作、照顧家庭的辛勞，讓長輩在帶著孩子出來玩樂之餘，還可以有自己的放鬆時間。

她同時宣布，下一場氣墊水樂園活動將在7月26日、在小港鳳儀宮辦理，一樣有各項體驗市集，邀請小港區的民眾來戶外避暑、體驗童玩，踴躍參與這項消暑盛事。

「小小消防員體驗」吸引小孩興趣。（湯茹婷團隊提供）

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