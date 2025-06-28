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    廖先翔稱中國企圖撞蕭美琴失敗「遜」 沈伯洋：威脅就是那麼近

    立委沈伯洋。（資料照）

    立委沈伯洋。（資料照）

    2025/06/28 14:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克軍情局證實我國副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪期間，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車。國民黨立委廖先翔昨竟以戲謔態度稱「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸」，對此民進黨立委沈伯洋表示，國民黨這些人只要台灣人遭遇威脅、受到中國滲透，第一反應不是保衛台灣，而是冷嘲熱諷、暗示自導自演。

    沈伯洋在臉書PO文表示，2022年，中國駐英國大使館的人，在大白天，把港人拖進館內打了一分鐘，而這個打人的「領事」，早在2020年就在斐濟攻擊過我國外交官，台灣外交官面對的是什麼？不是一次暴力事件而已，是長期的騷擾、監控、壓力，你會說：「才打一分鐘」、「只是跟蹤很遜」嗎？不會。因為他們的目的從來不是打死誰，而是讓你每天睡不安穩。

    沈伯洋指出，但是我們的立委廖先翔，竟然在直播時拿副總統蕭美琴的遭遇來開玩笑，還說「怎麼還失敗，好像有點遜」，在場的徐巧芯——還是外交國防委員——也在笑。

    這些人只要台灣人遭遇威脅、受到中國滲透，第一反應不是保衛台灣，而是冷嘲熱諷、暗示自導自演。

    沈伯洋續指，他們當然不在乎中國的心戰、滲透、外交孤立，他們只在乎：怎麼拖垮外交預算、怎麼讓台灣人對敵意麻木，今天趙少康罵國台辦講太多，為什麼？因為國台辦每罵一次台灣的大罷免，就戳破這些戰鬥藍想洗「台灣人自導自演」的謊言。

    沈伯洋直言，國民黨洗了那麼多年，台灣人拜託醒醒，威脅就是那麼近。

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