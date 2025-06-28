一定要罷！「新竹雙罷」路口看板上架 細數高虹安鄭正鈐爭議

新竹市雙罷的路口新看板已上架，細數高虹安與鄭正鈐劣行，號召市民一定要罷。（記者洪美秀攝）

2025/06/28 14:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）三階投票7月26日舉行，新竹雙罷總部與罷團新看板已在各路口陸續上架，此次看板訴求以「一定要罷」為訴求，細數高虹安涉貪遭判刑7年4個月及停職期間涉違反行政中立及圖利、選罷法和利益衝突迴避法，而鄭正鈐則涉及違反國安法及反滲透法、更與暴力討債集團密切聯繫及擋國防和社福預算等為訴求，讓雙罷免行動升溫及白熱化。

高虹安與鄭正鈐也展開反罷行動，高虹安的保安隊總部也擺了罷免投票倒數1個月的日曆，同時會透過路口宣講及網路空戰經營，號召市民出門投不同意票，期透過出門投票表態，反制民進黨發起的政治惡罷行動。

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鄭正鈐則持續走訪基層及夜市和市場，從立院回防地方，展開與市民的互動與請託，並透過粉專將在立院為市民爭取的權益告知市民，籲市民出門投票，反制民進黨的政治惡鬥及柯建銘的奪權行為。

新竹雙罷總部指出，此次新看板在各路口上架，是支持同意罷免的民眾自發性捐款贊助的，目的就是要增加曝光率，讓市民清楚了解高虹安與鄭正鈐為何要被罷免掉，看板內容也細數高虹安各種違法事績，像是涉貪被判刑及停職，更包括違反行政中立法及市政府官網竟直播高虹安與鄭正鈐的反罷免行動已有違反圖利及選罷法和利益衝突迴避法等情形，籲市民一定要罷掉不適任的市長。

另鄭正鈐也因成為傅崐萁的傅隨組織，涉及國安法及反滲透法，且因動員外籍移工參加政治活動，及與越籍人士暴力討債等過從甚密，加上在立院無表現，擋國防預算及社福和科技等經費，已不適任擔任立委，一定要罷掉。

新竹市雙罷的路口新看板已上架，細數高虹安與鄭正鈐劣行。（記者洪美秀攝）

涉貪停職的新竹市長高虹安反制被罷免，也在保安隊總部設倒數1個月的日曆，籲市民出門投罷免不同意票。（記者洪美秀攝）

面臨要被罷免投票的國民黨新竹市立委鄭正鈐近期也回防新竹市，走訪夜市及市場宣講，籲市民要出門投罷免不同意票，反制民進黨的政治惡鬥。（記者洪美秀攝）

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