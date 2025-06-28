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    林右昌指「不護台」政客就是雜質 民眾黨批昭告全國「非綠即共」

    民眾黨祕書長周榆修。（資料照）

    民眾黨祕書長周榆修。（資料照）

    2025/06/28 13:19

    〔記者李文馨／台北報導〕我國副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪期間，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車。民進黨秘書長林右昌表示，至今未看到國民黨任何人公開譴責其暴行，不護台的政客就是所謂「雜質」，民眾黨秘書長周榆修對此批評，這種語焉不詳、暗指所謂中共代理勢力的方式，難道是昭告全國人民「非綠即共」？

    捷克官方證實中國策劃衝撞行動，在蕭美琴去年出訪捷克時尾隨，引發國際社會高度關注。林右昌今天發文表示，這不僅是外交爭議，更是赤裸裸的軍事恐嚇、跨國暴力預謀；並提到，「反共護台」是2300萬台灣人的共識，如果有「雜質」，那指的便是「投共」、「不護台」的投機政客。

    周榆修對此表示，請林右昌直接說出誰不護台比較乾脆且有膽識，這種語焉不詳，且還暗指所謂中共代理勢力的方式，難道是昭告全國人民，「非綠即共」？

    周榆修痛批，民進黨執政下，府院黨上上下下養出共諜，縱容共諜圍繞身邊還逐步高升的國安會秘書長吳釗燮，如今賴著不下台，這豈不是代表賴總統、賴主席縱容「不護台」的雜質繼續存在身邊嗎？民進黨如此雙標的作法實在是爐火純青，對比今日下午民進黨全代會「更好的民主」實為諷刺，也難怪兩位前任總統不克出席，其含義不言而喻。

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