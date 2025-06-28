青年參與「黑熊青年民防作伙」 顏蔚慈籲強化民防、反共意識

新北市議員顏蔚慈表示，面對中國對台威脅無所不用其極，因此強化民防工作與反共意識成為當務之急。（記者羅國嘉攝）

2025/06/28 13:06

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員顏蔚慈今年再度攜手「信賴台灣之友會」與「黑熊學院」，於6月分別在三重與板橋舉辦第二屆「黑熊青年民防作伙」課程，吸引大批青年熱情參與，展現對國家安全與民防議題的高度關注。顏蔚慈表示，面對中國對台威脅無所不用其極，因此強化民防工作與反共意識成為當務之急。

顏蔚慈指出，近日才由捷克媒體證實，中國外交官曾試圖製造車禍傷害副總統蕭美琴，指中國對台威脅無所不用其極，因此強化民防工作與反共意識成為當務之急。她分享許多青年志工熱情加入反共護台聯盟，自主發起支援罷團行動，並於7月4日起加入「護國大遶境」串連全國。

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議員戴瑋姍強調，面對中國威脅，國內的裡應外合更令人髮指。國民黨立委羅智強在捷克披露此事前就提案修法，總統、副總統任一人死亡時將重新舉辦總統大選，明顯配合中共試圖擾亂台灣民主穩定。她直言，台灣最強的武器就是民主選舉，726罷免正是展現公民意識，表達反對中國統一台灣，鼓勵每位學員都能善用民主利器，出門投票，成為保衛家園最堅實的力量。

「信賴台灣之友會」理事長張秋海在現場勉勵學員表示，青年世代主動投身民防令人動容，這正呼應總統賴清德所強調的「人民越團結，台灣越強大」理念。青年對國家的關心與行動，是民主社會中最堅實的力量。

黑熊學院共同創辦人何澄輝指出，戰爭與災難帶來的恐懼，多半來自於資訊落差與準備不足，因此樂見中央首次將「城鎮韌性」納入漢光演習，結合社區與民間資源。呼籲全民應具備「抗中保台」的正確認知，唯有積極準備，才能真正提升國家安全。

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