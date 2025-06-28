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    大罷免三階投票在即 嘉義青年成立行動平台號召志工助罷團催票

    嘉義在地青年曾奕豪（前排左二）聯合嘉義市20多間台派店家、公民，今起成立「嘉人義起・一罷到底」行動平台。（記者王善嬿攝）

    嘉義在地青年曾奕豪（前排左二）聯合嘉義市20多間台派店家、公民，今起成立「嘉人義起・一罷到底」行動平台。（記者王善嬿攝）

    2025/06/28 12:56

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕全國大罷免嘉義不缺席！24名國民黨立委罷免案成案，將於7月26日進行第三階段投票，嘉義在地青年曾奕豪聯合嘉義市20多間台派店家、公民，今起成立「嘉人義起・一罷到底」行動平台，透過手機通訊軟體Line群組，號召志工支援中南部罷免區「陸戰」催票，同時在嘉義市熱門觀光景點街頭宣講，以及推動民防教育課程，從個人、家庭到社區強化韌性，共同打造家園防線、齊心守護臺灣。

    今天成立記者會在EV café 窩咖啡舉行，曾奕豪與響應的台派店家代表、嘉義公民齊聲高喊「罷免投同意，反共更有力」、「全國大罷免，嘉義挺到底」，市議員顏翎熹、林煒軒今出席相挺。

    曾奕豪表示，雖然嘉義本地未有罷免案進行，但在第一、二階段，有許多在地店家、公民自發性協助收集來自全台罷免提議連署書、罷免連署書，展現嘉義人對國家未來的關心與行動力；藍白大罷免進入第三階段，與在地朋友促成平台成立，希望嘉義人實際投入罷免最後衝刺、守護台灣。

    曾奕豪說，平台未來將以三大主軸推動行動，實際帶領嘉義公民前往中南部地區大免選區，支援陸戰；在嘉義市區、觀光熱點進行街頭宣講，傳遞罷免與國家安全的重要連結；長期目標與外地資源串聯，在嘉義推動民防教育課程。

    發起人之一、窩咖啡店長黃靖說，早在罷免提案初期，店內就設置連署站，許多在地店家及在地公民也陸續加入行列，提供讓罷免區域公民能安心連署、不怕被「查水表」的安全空間，大罷免進入第三階段，罷藍反共是義不容辭，肯定是義罷到底。

    響應店家「島呼冊店」代表林詩涵說，立法院國民黨團總召傅崐萁帶隊赴中，引起民眾關注與疑慮。中國持續透過多種方式試圖影響台灣、甚至藉由國會修法可能對民主制度造成衝擊背景下，公民不能沒有反應，罷免，是民主社會中面對政治風向轉變時，一種回應公共關切的重要手段。

    今還有嘉科實中高中生與會，黃姓高中生說，嘉義雖然沒有選出親中立委，罷免是全國事務，嘉義人不置身事外，希望透過行動平台匯集嘉義力量，凝聚向心力往大罷免、大成功目標邁進。

    顏翎熹說，嘉義市雖不是藍白大罷免選區，然而同島一命、無人能置身事外，期待嘉義公民成為支持者，鼓勵大家努力前行，再撐一下就可看到民主勝利成果。

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