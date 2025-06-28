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    廖先翔稱中國企圖撞蕭美琴失敗「遜」 綠委：泯滅人性不配當立委

    國民黨立委廖先翔。（資料照）

    國民黨立委廖先翔。（資料照）

    2025/06/28 12:52

    〔記者李文馨／台北報導〕捷克軍情局證實，我國副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪期間，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車。國民黨立委廖先翔昨以戲謔態度稱「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸」，民進黨立委黃捷批廖，泯滅人性不配當立委；民進黨立委沈伯洋說，這就是廖先翔，對外交、對台灣主體意識沒有任何瞭解，這也是被罷免的原因。

    對此，民進黨立委林俊憲痛批，可能被衝撞、傷害的是國家副總統，國民黨立委竟然沒有站在國家的立場來譴責中國，還說中國沒有撞成功很遜，不曉得到底是哪一邊的，「這也可以證明為什麼要推動大罷免，不是罷免藍委，是罷免共匪！」沈伯洋則說，這就是廖先翔，對外交不瞭解，對台灣主體意識沒有任何瞭解，這也是為什麼要被罷免的原因。

    國民黨立委廖先翔昨在網路節目《吃飽來打臉》表示，副總統出國座車有無符合安全檢測規定，大家已經麻痺了，在特殊投票之前常會出現一些出口轉內銷的新聞，可能國家主權、兩岸兵兇戰危等，透過第三方媒體引述，「台灣人長期以來，不知道為什麼有這樣的心態，好像外國人講的都是對的。」他也酸，「意圖製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸」，前一陣子韓劇也喜歡用車輛去撞人，應該還蠻簡單的，「連這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧。」

    對此，民進黨立委林俊憲表示，蕭美琴的事件這幾天引起國際非常重視，這是典型的國家暴力，中國如果在別的國家執行違法行為，是嚴重侵犯捷克主權。這麼重大的事情，可能被衝撞、傷害的對象又是代表國家的副總統，國民黨立委竟然沒有站在國家的立場來譴責中國，還說中國沒有撞成功很遜，不曉得他的邏輯是到底哪一邊的，「這也可以證明為什麼要推動大罷免，不是罷免藍委，是罷免共匪！」

    沈伯洋說，即使是不同黨派。元首、副元首遇到生命安全的狀況，舉國不分黨派一定是譴責進攻的那一方、譴責有敵意的國家，絕對不可能把這件事情拿來當開玩笑的事；他直言，這就是廖先翔，對外交不瞭解，對台灣主體意識也沒有任何瞭解，在這樣的狀況下，不但去嘲笑這件事情，甚至還說以後是不是都不用防災包。

    黃捷質疑，講出這種話，還有一點人性嗎？這徹底漠視我國副元首的生命安全，也再次驗證國民黨親共叛國的立場，跟泯滅人性的低劣性格，絕對不配當擔任我國的立委。726罷免投票真的非常重要，國家的未來絕不能被這種人當成玩笑。

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