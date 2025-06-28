投票日倒數！「雲林拔釘」持續宣傳 未來兩週末行動曝光

公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」週末車掃，呼籲民眾726勇敢站出來投下同意票。（記者李文德攝）

2025/06/28 12:39

〔記者李文德／雲林報導〕大罷免第一波投票倒數不到1個月，雲林縣第一選區（海線）藍委丁學忠也在罷免之列，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」持續在海線11鄉鎮掃街宣傳，呼籲民眾7月26日出來投票。罷團發言人露西歸表示，未來兩週末將與其他罷團合作，更邀請綠營民代到雲林，一同向不適任立委說不。

中選會已公告罷免丁學忠案將於7月26日投票，此次罷免投票門檻需有6萬8752張同意罷免票，且同意大於不同意才算成功，罷團除平日定點出現在人潮聚集處宣傳外，假日更是有大約10名左右志工車掃，加強宣傳力道。

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今天上午志工們探入丁學忠的大本營「虎尾鎮」，由戰車作為前導車，近10輛機車跟隨其後，車尾更是插著「同意罷免」宣傳，一行人將繞行虎尾鎮鬧區。志工Jeff表示，看到藍委一連串荒腔走板的行動，讓曾經參加過We care行動的他決定站出來，目前已經參與車掃超過5次，一路上雖然豔陽高照，但不少民眾都會為此次行動給予肯定及打氣，再怎麼累都甘之如飴，也希望更多人投票日當天勇敢站出來。

露西歸表示，目前11鄉鎮車掃已23場，隨著投票日越來越靠近，相關宣傳規模有所調整，平日出點宣傳依舊不變，假日的車掃行動將會擴大規模，如未來兩週將會將邀請罷免游顥、馬文君、謝衣鳯團體，採取合作模式，一起加強宣傳力道，另規劃7月5日邀請立委賴瑞隆、高雄市議員黃彥毓、We care高雄發起人尹立，12日邀立委黃捷等人宣講。

露西歸指出，日前更受電視台邀請，7月4日在麥寮運動公園將有王定宇、王義川、罷團「山除薇害」志工阿美等人宣講。

罷團強調，今日丁學忠將成立反罷總部予以尊重，但可看見對方挾帶龐大政黨資源投入反制、對付公民，罷團猶如「小蝦米對抗大鯨魚」，對此感到遺憾。另民眾反映雲林縣長張麗善成立的不同意罷免大聯盟連署，逼問地方如村里長等人簽署，要求他們表態，希望張縣長應維持行政中立，不要用人民的納稅錢針對公民們進行資源不平等的行動。

公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」週末車掃，呼籲民眾726勇敢站出來投下同意票。（記者李文德攝）

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