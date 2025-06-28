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    逼村里長簽「不同意罷免大聯盟」連署？ 張麗善：絕無逼迫

    雲林縣長張麗善。（資料照）

    雲林縣長張麗善。（資料照）

    2025/06/28 12:37

    〔記者李文德／雲林報導〕大罷免第一波投票倒數不到1個月，雲林縣第一選區（海線）藍委丁學忠也在罷免之列，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」發言人露西歸表示，已接獲民眾反映雲林縣長張麗善成立的「不同意罷免大聯盟」，逼迫地方公職人員簽署加入，盼縣長應保持行政中立。張麗善表示，絕無逼迫一事，請他們不用驚嚇。

    露西歸表示，近期縣長張麗善很明顯站出來反罷免，接到蠻多民眾爆料，她成立的「不同意罷免大聯盟」連署，有很多地方逼問村里長「如果不簽反惡罷連署」或者暗示如果簽了補助款就不來了等眾多方式影響公職人員表態，希望張縣長維持行政中立，不要花人民納稅錢、龐大的行政資源，特別針對公民做這些資源不平等的對付行動。

    「絕對沒有，請他們不用驚嚇。」張麗善表示，公職人員都是透過民選機制產生出來，所以應該遵守民主法制，4年選一次，也要給人家4年的任期。當然罷免權不是不能用，但不是無差別地全部通通罷免，這是破壞民主法制。

    張麗善認為，民主憲政應該給應有權利，就會盡服務民眾的義務。現在也有民進黨員覺得大罷免違反民主機制，因此認同公職人員要站出來，捍衛自己的權益。她只是號召志同道合、有共同理念的人，要出來伸張正義，捍衛所有透過民主機制選舉出來的這些公職人員。

    張麗善說，也有民眾反映有民代拿著罷免連署書逼迫他們簽下，「不要有嘴說別人，沒有嘴檢討自己」，現在不應成為人家的俎上肉隨時任宰任割，當然要發聲捍衛權益。

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