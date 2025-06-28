高市首處民進黨議員初選競辦 薛兆基自稱57歲「熱血大叔」翻轉左楠

薛兆基成立高雄第一處議員黨內初選競選辦公室，立委李昆澤到場相挺。（記者王榮祥攝）

2025/06/28 12:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，今在高市左楠區成立全市第一處市議員民進黨內初選競選辦公室，他形容自己是57歲「熱血大叔」回歸基層，推五箭齊發翻轉左楠。

薛兆基長期擔任幕僚、輔選角色，陸續參與過張俊雄、余政憲、謝長廷、陳菊等綠營大咖團隊，至今累積近30場選戰經驗，2005年放棄參選議員，轉任葉菊蘭代理市長辦公室主任，後雖無重要職務，卻始終留在高雄。

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去年3月，薛兆基率先喊話將投入2026高市左楠區議員黨內初選，今天再次搶頭香，成立左楠區、也是全高雄第一處議員黨內初選競選辦公室，競辦位置緊鄰巨蛋商圈。

雖然只是初選階段，薛兆基比照正式參選議員規格進行，現場吸引近千民眾相挺，設計大師林國慶、百萬小說家凌煙、台灣合唱團團長吳宏璋都肯定薛兆基的能力，立委李昆澤更是專程到場祝賀。

薛兆基強調，他不僅帶來誠意滿滿的一瓶「薛兆基好水」，更懷抱著一顆熱血真心，要與左楠鄉親攜手，打造幸福共榮的新未來。

20多年前與議員選戰擦身而過，如今要以57歲的「熱血大叔」身份回歸基層，期許能以專業與行動力，為左營與楠梓注入全新能量，提出五箭齊發翻轉左楠，包括設立「樂齡長青局」、果貿社區升級計畫、半屏山與蓮池潭觀光復興、宏毅與宏南里打造高雄照護創新示範區、中山與高雄大學合併建立「智慧大學城」。

除了薛兆基，目前民進黨在高市左楠區已陸續有前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳、前青年局長張以理、全國黨代表郭原甫等表態競逐，另外前高市文化局長尹立以及左營區某里長也盛傳有意參選，競爭激烈。

薛兆基黨內初選競選辦公室靠近巨蛋商圈。（記者王榮祥攝）

薛兆基自稱57歲熱血大叔，要推五箭齊發翻轉左楠。（記者王榮祥攝）

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