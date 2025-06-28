為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍委笑中國密謀撞蕭美琴失敗「有點遜」 王定宇轟：敵我不分

    網路節目《吃飽來打臉》昨天邀請國民黨立委徐巧芯、廖先翔對談。廖先翔在節目間發言表示，「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧」。（擷取自王定宇臉書）

    網路節目《吃飽來打臉》昨天邀請國民黨立委徐巧芯、廖先翔對談。廖先翔在節目間發言表示，「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧」。（擷取自王定宇臉書）

    2025/06/28 13:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克媒體報導副總統蕭美琴去年3月出訪捷克時，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車，嚴重威脅蕭美琴及隨行人員人身安全。沒想到，國民黨立委廖先翔卻戲謔表示中國想製造碰撞卻失敗，「好像有點遜欸！」對此，民進黨立委王定宇怒轟廖先翔「敵我不分」：「剛好證明反共護台大罷免是不分黨派自救國家的唯一機會了！」

    網路節目《吃飽來打臉》昨天邀請國民黨立委徐巧芯、廖先翔對談。廖先翔在節目間發言表示，「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧！」

    對此，王定宇在臉書發文表示，自己國家的副總統在捷克，遭遇中國以特工騷擾和企圖撞車製造事端，這是對台灣整體的挑釁，不分黨派都應該站在自己國家這一邊，譴責中共的劣行。

    「沒想到竟然有中國國民黨的立委，以訕笑嘲諷的方式來看待這嚴重的事件，甚至說中國衝撞技術太遜」，王定宇表示，這不是幽默或好笑，這是內外敵我不分的荒謬，「剛好證明反共護台大罷免是不分黨派自救國家的唯一機會了！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播