藍委笑中國密謀撞蕭美琴失敗「有點遜」 王定宇轟：敵我不分

網路節目《吃飽來打臉》昨天邀請國民黨立委徐巧芯、廖先翔對談。廖先翔在節目間發言表示，「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧」。（擷取自王定宇臉書）

2025/06/28 13:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕捷克媒體報導副總統蕭美琴去年3月出訪捷克時，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車，嚴重威脅蕭美琴及隨行人員人身安全。沒想到，國民黨立委廖先翔卻戲謔表示中國想製造碰撞卻失敗，「好像有點遜欸！」對此，民進黨立委王定宇怒轟廖先翔「敵我不分」：「剛好證明反共護台大罷免是不分黨派自救國家的唯一機會了！」

網路節目《吃飽來打臉》昨天邀請國民黨立委徐巧芯、廖先翔對談。廖先翔在節目間發言表示，「要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸，如果這麼簡單的碰撞都做不成，應該會影響黑熊的避難包吧！」

請繼續往下閱讀...

對此，王定宇在臉書發文表示，自己國家的副總統在捷克，遭遇中國以特工騷擾和企圖撞車製造事端，這是對台灣整體的挑釁，不分黨派都應該站在自己國家這一邊，譴責中共的劣行。

「沒想到竟然有中國國民黨的立委，以訕笑嘲諷的方式來看待這嚴重的事件，甚至說中國衝撞技術太遜」，王定宇表示，這不是幽默或好笑，這是內外敵我不分的荒謬，「剛好證明反共護台大罷免是不分黨派自救國家的唯一機會了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法