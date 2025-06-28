李彥秀看板「5倍輾壓」罷團 趙少康不認資源差距：民進黨累積多久了

港湖區罷免李彥秀看板與李彥秀反罷看板差距懸殊約五倍。（罷免團體「港湖罷秀」提供）

2025/06/28 12:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，台北市內湖、南港區選情激烈，不過在文宣資源上，國民黨籍立委李彥秀看板、布條等已超過50面，反觀罷團僅約10面。而李彥秀今（28日）找來前中廣董事長趙少康陪同掃街，對於資源差距，趙少康說，民進黨很早就開始動起來，資源不知道累積多久了。

李彥秀表示，衝刺期要努力跟時間來賽跑，無論如何，罷團從去年就開始不斷宣傳，現在的問題是，很多民眾搞不清楚要投不同意罷免票，她一定要盡最大努力，讓選民知道，如果反對罷免，更應該要出門投票，所以要透過一次次陸、空戰來加緊宣傳。

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曾擔任港湖區北市議員的趙少康表示，台北市五個國民黨籍立委都非常優秀，如李彥秀擔任議員表現好，才被選上做立委，而他也坦言這區目前滿緊張的，他有點擔心；對於資源差距，他表示，民進黨很早就開始動起來，不是現在才動，資源不知道累積多久了，每個路口都有人站台舉牌，所以一定要加強宣傳，讓民眾出門投不同意，否則民進黨現在身為國會少數都能肆無忌憚了，要是變成國會多數豈不橫行霸道？

罷免李彥秀團隊「港湖除銹」表示，罷免行動就是由公民發動，從去年5月開始，青島東路上就有民眾集結想要罷免，民進黨是直到最近才積極投入；針對資源落後，目前從看板文宣就能看出，李彥秀資源豐富，差不多是五倍差距，此外在許多主流媒體當中，也有不少國民黨的反罷報導，反觀對於公民罷免行動不太著墨。

另個罷李彥秀團隊「港湖罷秀」說，李彥秀從頭到尾都只會推卸責任、把罷團抹綠，不敢面對人民的疑問與訴求。 關於資源不對等的部分，李彥秀送車可以上車宣傳不同意罷免，志工只能在車外發文宣；李彥秀借國中場地舉辦活動，罷團卻被拒絕在外連借都不能借。罷免團體雖有時間，不代表有相同的資源可以與國民黨對抗。

中廣前董事長趙少康。（資料照）

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