綠爆「法庭直播」換「挺反罷免」 黃國昌：挑撥

民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

2025/06/28 12:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕「法庭直播」法案昨（27日）在藍白聯手下三讀通過。民進黨立委林楚茵爆料，藍營支持「法庭直播」入法換取白營支持反罷免；黃國昌今反擊，林楚茵與其用這種來歷不明的東西想要挑撥、搬弄、抹黑，不如好好正視過去跳票的歷史，不要與7成民意對抗，「讓陽光照進法庭，是所有人民的期待。」

立法院會昨天在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。

請繼續往下閱讀...

林楚茵昨在Threads爆料，指藍營27日發出表決動員令，稱此案「關乎藍白合作與大罷免」，質疑修法與罷免案掛鉤；另立委蔡易餘也質疑修法是為民眾黨主席黃國昌過去在立法院以「示範帶」質詢一事解套。

黃國昌今受訪稱，法庭直播早在2017年就由蔡英文在司改國是會議中提出，是民進黨對台灣人民的承諾，如今歷經8年，終由民眾黨為綠營實現對人民承諾，到目前為止，有高達7成以上台灣人民是支持，連綠營支持者都高達6成以上。

另外，他也批評蔡易餘，一個律師為了要進行政治的抹黑跟攻擊，連這種似乎不識字的話都講得出來，蠻讓人遺憾。

記者續問司法院說修法過於倉促，後續要提配套，黃國昌表示，法庭直播的辦法在法律裡面就授權司法院去做，司法院現在該做的事情就是針對立法者給他們授權，好好的去訂定法庭直播的相關辦法，至於那些司改團體，他建議應該要回去複習一下，當年在提倡司法改革講過什麼話，這樣子才不會讓人覺得非常的遺憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法