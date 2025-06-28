新北選委會罷免事宜被刪「踴躍」2字 中選會：維持選務中立

中選會說明，選務機關在罷免投票時，僅提醒選民「投票」，是因必須維持選務中立。圖為中選會網站首頁。（圖擷取自中選會網站）

2025/06/28 12:14

〔記者李文馨／台北報導〕傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案7月26日投票，媒體報導，新北市選委會辦理罷免事宜時提及「踴躍」投票，遭中選會刪除「踴躍」2字，引發議員質疑。對此，中選會說明，選務機關在罷免投票時，僅提醒選民「投票」，是因必須維持選務中立，且罷免案性質也不同於公投與選舉；並批評，刻意以無腦方式造謠或散布不實指控，是選擇性法盲且法盲程度甚深。

中選會表示，全國23個選務機關依例鼓勵選民攜帶國民身分證、印章、投票通知單前往指定的投票所「踴躍投票」；但罷免投票時，則是提醒選民攜帶國民身分證、印章、投票通知單前往指定的投票所「投票」。這是因為各該罷免案的辦理，罷免正反雙方策略或訴求都可能不同，且也都可能隨時進行調整，但全國選務機關則必須依法嚴守選務中立。

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中選會舉例，2020年高雄市選委會辦理高雄市長韓國瑜罷免案時，罷免正反雙方有一方請選民踴躍出門投票，另一方則是請選民不用出門投票。當時公辦電視罷免說明會，高雄市選委會的提醒事項，就依法維持選務中立，僅提醒選民罷免案投票日當天請攜帶國民身分證、印章、投票通知單前往指定的投票所「投票」，2024年基隆市長罷免案時也是如此。

中選會指出，高雄市選委會當時曾詢問，若罷免投票日當天有民眾於社群媒體鼓勵他人踴躍投票或不投票，是否也可能違反公職選罷法規定，當時中選會回覆，依據法規，罷免案的通過或否決，繫於一定比例的選舉人參與投票，及同意票數與不同意票數的多寡，因此投票當日鼓勵他人踴躍投票或不投票，對罷免案的通過或否決自有影響，如其意在尋求支持或反對罷免，自為法規所稱的罷免活動，但個案是否違規，應審酌其身分，綜合認定。

中選會強調，全國選務機關都必須維持選務中立，畢竟罷免案不同於公投案，也不同於選舉投票的辦理，但選務造謠者在做不實指控或網路散佈不實訊息時，則是選擇性法盲且法盲程度甚深外，既不理會罷免案係對人不對事有特別規定或相關前例，更不管選務必須嚴守中立應依法行政循例辦理，卻刻意以無腦方式進行造謠或散佈不實指控，一再藉由混淆視聽打擊全國選務機關的戮力從公及依法行政，也一再傷害中華民國台灣長年得來不易的民主果實。

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