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    引發國際關注！外媒相繼報導中國計畫衝撞蕭美琴捷克行座車

    副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車。英媒《路透》、日媒《NHK》、《讀賣新聞》等媒體，都已紛紛報導此事。（擷取自《路透》、《讀賣新聞》、《NHK》，本報合成）

    副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車。英媒《路透》、日媒《NHK》、《讀賣新聞》等媒體，都已紛紛報導此事。（擷取自《路透》、《讀賣新聞》、《NHK》，本報合成）

    2025/06/28 11:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克軍情局證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車，嚴重威脅蕭美琴及隨行人員人身安全。中國已全盤否認。不過英媒《路透》、日媒《NHK》、《讀賣新聞》等媒體，都已紛紛報導此事。

    蕭美琴去年3月以台灣副總統當選人身分訪問捷克，期間拜會包括參議院議長韋德齊等多位政要。期間一名中國外交官駕車闖紅燈，幾乎引發交通事故。捷克廣播電台（iROZHLAS）發布事件的調查報導指出，捷克軍情單位掌握到中國除跟監尾隨外，亦曾研擬「示威性行動」（demonstrative kinetic action，軍事術語），意圖製造與蕭美琴座車「碰撞」的恐嚇情境。

    此事已經引發國際關注，昨日在中國外交部例行記者會中，《路透》記者對中國外交部發言人郭嘉昆提問。《路透》隨即也發布新聞「捷克表示，中國曾跟蹤並策劃恐嚇台灣副總統」。

    此外，日本主流媒體日本放送協會（NHK）也發布新聞「台灣強烈譴責中國大使館職員企圖衝撞台灣副總統車隊」；具影響力的《讀賣新聞》則報導「中國大使館人員襲擊了車隊，地點是在台灣副總統就任前訪問的捷克......」。

    中國外交部昨日否認此事，表示是「台獨勢力」惡意炒作，還辯稱「中國外交人員向來遵守駐在國法律法規」。

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