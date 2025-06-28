刪「踴躍」投票挨批 中選會舉韓國瑜案反擊「無腦+法盲」

中選會今天解釋，選務機關在罷免投票時，僅提醒選民「投票」，是因必須維持選務中立，且罷免案性質也不同於公投與選舉。（資料照）

2025/06/28 11:34

〔中央社〕媒體報導，新北市選委會辦理罷免事宜時提及「踴躍投票」，遭中選會刪除「踴躍」二字。中選會今天解釋，選務機關在罷免投票時，僅提醒選民「投票」，是因必須維持選務中立，且罷免案性質也不同於公投與選舉。

24位國民黨立委罷免案以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投、開票，媒體報導，新北市選委會近日提報「第11屆立法委員罷免案新北市公辦電視罷免說明會實施要點」給中選會備查，但提醒民眾「踴躍」投票的「踴躍」二字遭中選會刪除，引發在地議員質疑。

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中選會今天透過文字說明，全國選務機關在選舉投票時依例鼓勵選民「踴躍投票」，但罷免投票時，則是提醒選民「投票」，這是因為罷免案的辦理時，罷免正反雙方策略或訴求都可能不同，且也都可能隨時進行調整，但全國23個選務機關則必須依法嚴守選務中立。

中選會舉例指出，2020年高雄市選委會辦理高雄市長韓國瑜罷免案時，當時公辦電視罷免說明會，高雄市選委會的提醒事項，就依法維持選務中立，僅提醒選民罷免案投票日當天請攜帶國民身分證、印章、投票通知單前往指定的投票所「投票」，2024年基隆市長罷免案時亦然。

中選會還說，韓國瑜罷免案時，高雄市選委會曾詢問，若罷免投票日當天有民眾於社群媒體鼓勵他人踴躍投票或不投票，是否也可能違反公職選罷法規定，當時中選會回覆，依據法規，罷免案的通過或否決繫於一定比例的選舉人參與投票，及同意票數與不同意票數的多寡，因此投票當日鼓勵他人踴躍投票或不投票，對罷免案的通過或否決自有影響，如其意在尋求支持或反對罷免，自為法規所稱的罷免活動，但個案是否違規，應審酌其身分，綜合認定。

中選會提醒，罷免案辦理時，即使罷免正反雙方都採鼓勵民眾踴躍出門投票的做法，但選務機關仍須維持選務中立，畢竟罷免案不同於公投案，也不同於選舉投票的辦理；而選務造謠者不理會罷免案是對人不對事有特別規定或相關前例，也不管選務必須嚴守中立應依法行政循例辦理，刻意以無腦方式造謠或散布不實指控，是選擇性法盲且法盲程度甚深。

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