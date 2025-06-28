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    與洪申翰雙部長會議 林佳龍：共推國際人才交流、紓解產業缺工

    外交部長林佳龍27日與勞動部長洪申翰召開雙部長會議，聚焦強化國際人才交流與延攬。（ 外交部提供）

    外交部長林佳龍27日與勞動部長洪申翰召開雙部長會議，聚焦強化國際人才交流與延攬。（ 外交部提供）

    2025/06/28 10:57

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（27）日與勞動部長洪申翰召開雙部長會議，聚焦強化國際人才交流與延攬。林佳龍指出，國際人才是台灣鏈結世界、厚植國家競爭力的關鍵資產，外交部將與勞動部強化部會合作，紓解產業缺工並拓展台灣人才赴海外就業機會，盼落實總統賴清德打造「經濟日不落國」的願景。

    林佳龍今天在社群分享說，外交部積極推動「總合外交」與「榮邦計畫」，以資金、技術與人才作為三大支柱，盼與國際夥伴攜手創造繁榮。為強化台灣與理念相近國家的人才交流，他已陸續與農業部長陳駿季、教育部長鄭英耀及國科會主委吳誠文召開雙部長會議，現與洪申翰共商國際人才交流與延攬議題。

    雙方達成共識，外交部與勞動部應強化橫向聯繫和部會合作，尤其在跨國事務上，外交部樂意和勞動部攜手紓解國內產業缺工議題、拓展台灣人才赴海外就業的機會。為瞭解產業界實際需求，林佳龍說，兩部將共同聽取產官學研各界意見，作為政策考量依據，並以試辦計畫先行，提升人才媒合的可行性。

    談及國際移工議題，林佳龍與洪申翰都指出，將共同關注移工勞動權益保障，盼所有移工成為台灣鏈結國際的橋樑，也是台灣與其母國的共同資產。

    林佳龍強調，以厚植台灣國家競爭力與國際影響力為目標，將擴大人才國際交流、延攬海外優秀人才，並推動產學協作機制及落實學用合一，期待能共同實現總統賴清德打造「經濟日不落國」的願景。

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