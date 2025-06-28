南市綠委北上挺「山除薇害」 「算帳」控王鴻薇刪除台南重要預算

罷免藍委王鴻薇的「山除薇害」，今天邀集民進黨籍台南市立委林俊憲、郭國文、林宜瑾和立委王義川，背著外送箱深入中山區濱江市場掃街。（記者陳逸寬攝）

2025/06/28 11:05

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免藍委王鴻薇的「山除薇害」，今天邀集民進黨籍台南市立委林俊憲、郭國文、林宜瑾和立委王義川，背著外送箱深入中山區濱江市場掃街，並公布最新廣告看板比數為26比11（罷團）。另外，4人在受訪時不約而同提到，指控王鴻薇刪除台南重要建設預算，「她跟台南結下了這筆帳！」

王義川表示，去年選舉中山、北松山選民給王鴻薇機會，但她上任後成為「傅隨組織」，隨著傅崑萁赴中，會面中國全國政協主席王滬寧，回來後把台灣憲政、立委職權搞得亂七八糟，加上大量刪除國家與地方多項建設預算，國民黨聯合民眾黨投下摧毀台灣的法案，諸如離島建設條例、中配身分證六改四，帶給台灣災害，呼籲將不愛台灣的立委趕出國會。

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林俊憲指出，國民黨在立法院惡搞、亂刪預算，他們很清楚，文化部原本規劃在台南市麻豆區首府大學設立典藏展覽中心，首期款項1億元，卻被提案全刪，莫名其妙，毫無理由就把地方期盼已久、有益台南發展的重要公共建設預算刪除，「王鴻薇跟台南結下了這筆帳！」

郭國文說，典藏展覽中心預定地就在他的選區，這1億元代表了私校退場後的活化運用，好不容易多次會勘，爭取到文化部同意編列預算，但她卻認為不需要，還有自償率問題，刪到連一塊錢都不剩，也未出面道歉，反觀台北市擁有完整的公共建設，同樣是台灣人，為何要讓台南有相對剝奪感，是否天龍國住太久、自我優越感太強，這種心態要不得，如果她想站在人民的對立面，那就讓她如願，也讓住在台北市的台南鄉親知道藍營的惡行，7月26日出門大力罷免。

「大罷免大成功！」林宜瑾提到，距離投票剩下不到1個月，水能載舟也能覆舟，台灣民主自由的可貴就是人民作主，呼籲民眾再次行駛國家主人的權利，下架在國會濫權、亂刪預算、提出舔共法案等，讓台灣主權、人民利益消失殆盡的民代，如果這次罷不掉，未來兩年將束手無策，課題嚴重。

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