吃誠實豆沙包？趙少康陪掃街突要國台辦「少講話」

中廣前董事長趙少康今陪李彥秀掃街，會前受訪要國台辦對大罷免少講話。（資料照）

2025/06/28 10:34

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，國民黨台北市內湖、南港區立委李彥秀，今（28日）找來前中廣董事長趙少康陪同掃街。趙受訪時提及，中國外交官要自制，不要老是跟監台灣官員；他並突然勸告國台辦：「對台灣現在搞大罷免，你（指國台辦）少講話啦！國民黨自己會處理，不需要你北京！」

趙少康今陪李彥秀到湖光市場掃街，會前媒體問他，副總統蕭美琴近期被爆出去年在捷克被中國外交官尾隨險釀車禍，更傳出國民黨立委去年4月提案修「選罷法」，主張副總統若在就職前身亡，總統也不算當選，必須重新選舉，被外界質疑跟中國「裡應外合」。

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對此，趙少康說，副總統本就是備位，沒有那麼重要，所以法律原本才沒有規定副總統出事要停止選舉，不過蕭美琴這件事情很奇怪，去年3月發生怎麼現在才爆出，而且還是捷克的一個小媒體爆出，質疑是不是駐捷克的單位故意放消息要影響大罷免？

趙少康話鋒一轉表示，當然他非常反對中國這樣跟監台灣官員的行為，不只是蕭美琴，許多官員到任何國家都會被跟監，這樣非常不好，中國的外交官也要自制；他並突勸告國台辦，對於現在台灣大罷免要少講話，不要被記者一問就回答，國民黨自己會處理，不需要北京、國台辦插嘴，這樣是在幫民進黨的忙，他要很誠懇奉勸國台辦，被問到相關問題最好說「台灣內部事務，沒有評論」。

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