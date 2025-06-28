指「反傅拔丁」是顛覆黑箱公民革命 吳靜怡：趕緊搶票、返鄉吧！

已快要80歲的退休教師「葉霸」葉春蓮背後插著「同意罷免」旗幟，連續多日都跟著罷團一起站街頭，不斷對路過車輛鞠躬。（資料照）

2025/06/28 10:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第一批成案的24名國民黨籍立委，花蓮傅崐萁被視為指標，對此媒體人吳靜怡呼籲趕緊搶票返鄉，「反傅拔丁」是這場大罷免顛覆地方政治黑箱的公民革命！

吳靜怡在臉書PO文表示，公民連署突破百萬、全台24位立委面臨罷免投票，其中最具反共指標性的焦點就是花蓮傅崐萁，這場罷免在花蓮、雲林，不只是一場選票上的對決，更是一場針對地方政治黑箱、綁樁派系與金權家族的全面反擊，而這場戰役能否成功，關鍵在於一群人，就是返鄉投票的年輕人和工作者。

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吳靜怡分析，傅崐萁鐵票區北花蓮出現裂痕，年輕人返鄉成破口！2024年立委選舉中，傅崐萁以6萬8786票高票當選，今年反傅陣營竟然送出超過法定門檻169%的連署書，顯示選民對傅家掌權把持模式的反感已達臨界點，傅崐萁深知北花蓮（花蓮市、新城鄉、秀林鄉）年輕選民居多，對其不信任度高，因此刻意在南花蓮（吉安、鳳林、光復、玉里等地）發動重兵部署、組織掃街、基層宮廟串連，希望用南花蓮的不同意票壓制北花蓮的同意票。

吳靜怡續指，相較於花蓮，雲林的罷免戰略屬於「補刀型」行動，丁學忠代表張榮味家族系統，在2024年以不到3100票險勝蘇治芬，但在今年短短數月內即被送交3萬8087份連署書（達成率138.5%），突顯人民的不滿不僅是因為丁學忠是傅崐萁「違法亂憲、亂刪預算」的幫兇，而是張家長年掌控地方資源、縣市府人事、媒體資源與利益網絡，但這一切已無法阻擋民意的洪流，罷免行動不只是針對丁學忠，更是對整個張家政治體系的集體反擊。

吳靜怡直言，「反傅拔丁」是這場大罷免顛覆地方政治黑箱的公民革命！花蓮與雲林兩地不僅是台灣地方派系勢力最穩固的代表，更長期被視為公民運動難以攻破的鐵板地區，然而，2025年，歷史正悄然翻轉！趕緊搶票、返鄉吧！

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