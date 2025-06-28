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    蕭美琴訪問捷克遭跟監事件 藍營質疑與吳釗燮助理共諜案有關

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/06/28 10:21

    〔記者施曉光／台北報導〕針對副總統蕭美琴去年3月以準副總統身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨跟監，險釀車禍，國民黨智庫副執行長凌濤今日提出3大巧合與疑點，質疑該案恐與時任外交部長的國安會秘書長吳釗燮助理共諜案有關，並呼籲國安會必須出面完整說明。

    凌濤說，除了譴責中共失當舉措，國人更想知道的是，該事件真相是否真的涉及綠營府院黨的共諜案？

    凌濤表示，國家正、副元首的安全遇到風險，就是整體國家的風險，不能草率帶過，船過水無痕，必須清楚向國人交代原委及如何加強維安，他懷疑中共可以掌握情資，尾隨蕭美琴車隊，有很高的機率與吳釗燮助理共諜案有關，而且其中有3大巧合與疑點。

    凌濤指出，跟隨吳釗燮10年的助理何仁傑，權限足以觸及準正副元首出訪資料，何某恰巧在去年3月離職，是否就是因為涉及將蕭美琴出訪資料洩漏給中共，而匆忙離職？如今因為捷克軍情單位出具報告證實，此事「冷飯熱炒」，恰巧遇上共諜案起訴，吳釗燮卻遠赴歐洲德國，有無與德國毗鄰的捷克協調報告內容與時機點？「自己辦公室的爛攤，緊急前往收尾？」

    凌濤表示，準副元首發生重大外交事件，1年過去了，竟然是由捷克軍情單位披露，台灣國安會的功能是什麼？有無專案調查，並向國人報告？背後靜悄悄的原因，是否因為根本就是吳釗燮助理共諜案引發，才不敢說出真相？

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