中國暗算蕭美琴未見藍營譴責 林右昌：不護台的政客就是「雜質」

民進黨秘書長林右昌。（資料照）

2025/06/28 09:19

〔記者陳政宇／台北報導〕捷克軍情局證實，我國副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪期間，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車。對此，民進黨秘書長林右昌痛批，中國此舉是赤裸裸的軍事恐嚇、跨國暴力，至今卻未看到國民黨任何人公開譴責其暴行，不護台的政客就是所謂「雜質」，呼籲國人透過罷免投票、斬斷中共在台的代理勢力。

捷克官方證實中國策劃衝撞行動，在蕭美琴去年出訪捷克時尾隨，引發國際社會高度關注。林右昌透過臉書表示，根據捷克軍事情報局公開資料，中國駐布拉格外交人員針對蕭美琴進行情報蒐集、跟蹤車隊，甚至擬定具實體威脅性的「kinetic action」，是軍事與情報界的術語，指的不是口頭抗議，而是衝撞、毆打、實質肢體威脅。「這不僅是外交爭議，更是赤裸裸的軍事恐嚇、跨國暴力預謀」。

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林右昌說，中國外交部不僅毫無歉意，還反過來指控蕭美琴是「竄訪」、「分裂國家」，這種蠻恨言論與惡意甩鍋，只讓國際社會更加看清，中國的手不只伸進台灣內部，也伸到了歐洲與國際各個角落。

針對我國對外關係，林右昌表示，台灣要更與民主國家團結合作，要求中國必須為這場暴力意圖負責，並公開向台灣人民道歉；對內部分，也要請所有台灣人民看清楚，藍白如何完全配合唱和中共的論述，在國會裡包庇通過有利中共，把手伸進來台灣的法案。

林右昌直指，中共才是獨裁的法西斯政權，現在又被曝露出惡意傷害我國民選副總統的意圖，這是國之大義，大是大非。但這起事件曝光到現在，沒有看到中國國民黨任何一個人，任何一句話公開譴責中國的暴行，與對台灣民主的侵犯。

據此，林右昌強調，「反共護台」是2300萬台灣人的共識，如果有「雜質」，那指的便是「投共」、「不護台」的投機政客。民主不是用肢體動作威嚇就能讓台灣退讓，台灣不會後退一步。即將進入投票的大罷免是愛台灣，為了斬斷中共在台的代理勢力，為了保衛台灣的主權與尊嚴，盼國人一起站出來。

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