蔣萬安坦言王鴻薇「真的非常危險」 今回防本命區掃街

台北市長蔣萬安28日一早陪同立委王鴻薇，前往長春市場及週邊攤販掃街拜票。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/28 08:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，台北市長蔣萬安今（28日）一早回防本命區中山、北松山區，陪同國民黨立委王鴻薇接連掃長春市場、松江市場。蔣萬安受訪也說，最關鍵就是投票率，支持者一定要出來投票，「否則真的非常危險」。

蔣萬安今掃長春市場前接受媒體訪問表示，今天陪同王鴻薇跑市場，希望跟民眾懇託7月26日一定要出門投票，現在最關鍵的就是投票率，民眾一定要出來投票，否則王鴻薇真的會非常危險。

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他說，王鴻薇在立院表現大家有目共睹，去年大家才支持她進入立院，結果一年多後，民進黨發動大罷免，這完全沒道理，民主國家也沒有這樣的事情，希望反罷免的民眾一定要出來投下不同意。

王鴻薇表示，蔣萬安前陣子才出訪巴黎，回國後現在議會也休會，就全力投入反罷免，大家都知道中山、北松山是蔣萬安的本命區，蔣也非常關心她在這區的反罷選情，現在都是跟時間賽跑，希望用深入社區、勤跑市場的方式，催出所有反罷免票。

蔣萬安（右一）今陪同王鴻薇（右二）一連掃兩市場。（記者甘孟霖攝）

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