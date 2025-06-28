24藍委罷免案7/26投票 黃帝穎：立院應尊重最新民意 不該再通過重大法案

律師黃帝穎發文強調，24名區域立委將接受最新民意檢驗，立法院現階段應是「看守狀態」，726前不該再通過重大法案。。（資料照）

2025/06/28 08:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安之罷免案將於7月26日投票，而立法院本會期原定應在5月底就休會，藍白日前卻相繼提案延會至8月底，引發外界爭議。律師黃帝穎對此發文強調，24名區域立委將接受最新民意檢驗，立法院現階段應是「看守狀態」，726前不該再通過重大法案。

罷免進入第三階段，24名國民黨立委罷免案將於7月26日投、開票，黃帝穎在臉書發文指出，24名區域立委將在7月26日接受最新民意檢驗，立法院現階段應是「看守狀態」，理論上不應該再針對任何重大法案進行表決，這應是民主原則與責任政治的基本要求。

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黃帝穎也質疑，「慷全民之慨的加薪及發錢法案」、「將腳尾飯示範帶（可疑變造偵訊錄音）就地合法」，均屬重大爭議法案，他表示行政院目前對於「窒礙難行」法案不提覆議的做法，或許是考量在「憲法增修條文」設計的覆議架構下，國會已不符合最新民意，也就是立法院的覆議表決顯然「民主正當性」不足。

黃帝穎也指出，現階段行政院宣布透過憲法法庭的途徑，來作為解決憲政紛爭的救濟管道，應是為了符合民主原則，尊重最新民意。

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