馬英九訪中喊「兩岸和平民主統一」 黃暐瀚：統一絕非台灣目前主流民意

近期前往中國訪問的前總統馬英九，26日出席活動時，脫稿提到希望「兩岸和平民主統一」。資深媒體人黃暐瀚發文指出，馬雖稱「民主就是要尊重台灣人民的意願」，但台灣各項民調約8成民眾主張「兩岸是國與國」，顯然並無意願與對岸統一。（資料照）

2025/06/28 08:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期前往中國訪問的前總統馬英九，26日出席活動時，脫稿提到希望「兩岸和平民主統一」。資深媒體人黃暐瀚發文從和平、民主、統一這等3個部分分析，並指馬雖稱「民主就是要尊重台灣人民的意願」，但台灣各項民調約8成民眾主張「兩岸是國與國」，顯然並無意願與對岸統一。且當天國台辦主任宋濤也稱「台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定」，這項說法也等於否決了馬前總統的說法。

黃暐瀚在臉書發文指出，馬前總統26日首次公開說，他支持「兩岸和平民主統一」。他認為這句話要分成三部分來看。其一是「和平」。對於馬總統說：「和平就是不要使用武力，或是武力的威脅」。黃暐瀚認為，「意思就是希望對岸不要對台動武（打仗），也不要武力威脅（圍台軍演），我相信這一點，國人朋友都會支持」。

請繼續往下閱讀...

其二是「民主」，對於馬總統說：「民主就是要尊重台灣人民的意願」。黃暐瀚說明，意思為要「台灣人願意」，先前他也寫過文章分析，台灣各項民調，約8成民眾主張「兩岸是國與國」，顯然台灣民眾（主流民意）目前並無意願，與對岸統一。

其三為統一，黃暐瀚對此表示，「這部分馬前總統沒有多論述，但其實『統一』有很多種不同意的選項跟意義。像是統一後的政治制度，是三民主義？還是共產主義？是民主選舉？還是以黨領政？是台灣現在的生活方式？還是中國此刻的狀態？有過香港經驗之後，台灣人普遍不接受『一國兩制的生活方式』，這也是『兩岸是國與國』民調會在台灣高達8成的原因」。

黃暐瀚也提到，在馬英九之後上台致詞的國台辦主任宋濤，立刻接口稱：「台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定」。這等於否決了馬前總統「尊重台灣人民意願」的這個呼籲。

黃暐瀚強調「我常說，要從喜歡的人身上，找到缺點；從討厭的人身上，看到優點」。他表示馬前總統脫稿公開表態支持「和平民主統一」，肯定會成為政論節目的討論焦點。他認為「統一」絕不是台灣現在的主流民意，但呼籲「和平」這點，還是值得大家給馬前總統肯定，讓和平變成兩岸議題的主流，絕對不是壞事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法