自爆收到「槍殺恐嚇信」 八炯：若出意外頻道由他接手經營

目前人在美國紐約進行宣講的反共網紅八炯，昨發文透露收到「槍殺恐嚇信」，信中揚言會在某個演講現場作案，對此八炯也發文反嗆，網友熱議之餘也紛紛希望他注意安全。（資料照）

2025/06/28 09:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前人在美國紐約進行宣講的反共網紅八炯，昨發文透露收到「槍殺恐嚇信」，信中揚言會在某個演講現場作案，對此八炯也發文反嗆，網友熱議之餘也紛紛希望他注意安全。

八炯昨晚在threads發文透露收到「槍殺恐嚇信」，他表示「一早睡醒打開信箱收到這個，確定要在美國槍殺我？畢竟美國取得槍械非常容易」。根據他發出的截圖顯示，在恐嚇信內文除了辱罵八炯，也寫著「我會去法拉盛演講現場槍殺你，你XX的天天抹黑祖國，搞啥罷免XX，Glock 17打在你身上你會知道啥快感的」。

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八炯也指出，「如果真的發生意外，我的YT頻道將由@callmehow來經營繼承」，他也提到，「題外話問一下，你是說我搞罷免是XX？還是你覺得我在罷免的那些立委是XX？」

對此網友也紛紛留言熱議，「八炯要多注意安全」、「真的要小心，可以的話雇用一兩位保鑣比較好」、「這肯定是境外寄出」、「誇張！已經瘋成這種地步了……要注意安全」、「這可以報警美國FBI與警方，他們可以從IP追蹤出來是誰。」、「這可以提告了喔，如果他真在美國，這是聯邦重罪」。

目前人在美國紐約進行宣講的反共網紅八炯，昨發文透露收到「槍殺恐嚇信」，信中揚言會在某個演講現場作案，對此八炯也發文反嗆，網友熱議之餘也紛紛希望他注意安全。（圖擷自threads）

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