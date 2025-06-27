陳柏惟剃光頭了！罷免顏寬恒連署達陣 直播剃頭爽喊「好涼啊」

陳柏惟（中）充分享受剃光頭高光時刻。（截自「陳總理髮院」直播）

2025/06/27 23:09

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，罷團「中二解顏」今天中午補件4068份連署書給台中市選舉委員會，補足公告缺件2267份連署書，中二選區前立委陳柏惟當場宣布，「君子重諾，今晚就剃（光頭）了」，要送顏寬恒去選里長。陳柏惟果真在晚上由「中二解顏」發言人林宣宏剃第一刀，正式以光頭造型亮相。

「大罷免大光頭，大成功」！陳柏惟今晚由理髮師Hank操刀，林宣宏、民進黨新北市議會議員卓冠廷、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、「中四廢翔」發起人杜承哲醫師及饒舌歌手「閩南狼」陳柏源等5人陪同，剃光頭前，林宣宏義氣相挺，要求由Hank先剃光頭打先鋒，接著再讓陳柏惟理光頭。

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這場「陳總理髮院」理頭儀式直播1小時，吸引近3萬名粉絲觀看。陳柏惟先在後腦勺剃上罷免投票日「726」，而這天也是饒舌歌手「閩南狼」陳柏源生日，今晚10點10分振臂高呼「大罷免大光頭，大成功」，正式以光頭造型亮相。

陳柏惟說，剃光頭「好涼啊」，從緊張到放鬆心情很開心、很開心，像80歲老阿公被孫子圍繞拍照心情，以後都不用整理，這顆光頭榮耀歸於罷團志工，明天拜託大家先關心罷免，論述回歸立法院為主軸，先讓罷免成功再說。

陳柏惟光頭亮相，振臂高喊「大罷免大光頭、大成功。」（陳柏惟團隊提供）

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程見證陳柏惟後腦勺剃上「726」。（莊競程提供）

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程（左起）、「中四廢翔」發起人杜承哲醫師、「中二解顏」發言人林宣宏等人見證陳柏惟後腦勺剃上「726」時刻。（陳柏惟團隊提供）

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