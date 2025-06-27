為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳柏惟剃光頭了！罷免顏寬恒連署達陣 直播剃頭爽喊「好涼啊」

    陳柏惟（中）充分享受剃光頭高光時刻。（截自「陳總理髮院」直播）

    陳柏惟（中）充分享受剃光頭高光時刻。（截自「陳總理髮院」直播）

    2025/06/27 23:09

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，罷團「中二解顏」今天中午補件4068份連署書給台中市選舉委員會，補足公告缺件2267份連署書，中二選區前立委陳柏惟當場宣布，「君子重諾，今晚就剃（光頭）了」，要送顏寬恒去選里長。陳柏惟果真在晚上由「中二解顏」發言人林宣宏剃第一刀，正式以光頭造型亮相。

    「大罷免大光頭，大成功」！陳柏惟今晚由理髮師Hank操刀，林宣宏、民進黨新北市議會議員卓冠廷、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、「中四廢翔」發起人杜承哲醫師及饒舌歌手「閩南狼」陳柏源等5人陪同，剃光頭前，林宣宏義氣相挺，要求由Hank先剃光頭打先鋒，接著再讓陳柏惟理光頭。

    這場「陳總理髮院」理頭儀式直播1小時，吸引近3萬名粉絲觀看。陳柏惟先在後腦勺剃上罷免投票日「726」，而這天也是饒舌歌手「閩南狼」陳柏源生日，今晚10點10分振臂高呼「大罷免大光頭，大成功」，正式以光頭造型亮相。

    陳柏惟說，剃光頭「好涼啊」，從緊張到放鬆心情很開心、很開心，像80歲老阿公被孫子圍繞拍照心情，以後都不用整理，這顆光頭榮耀歸於罷團志工，明天拜託大家先關心罷免，論述回歸立法院為主軸，先讓罷免成功再說。

    陳柏惟光頭亮相，振臂高喊「大罷免大光頭、大成功。」（陳柏惟團隊提供）

    陳柏惟光頭亮相，振臂高喊「大罷免大光頭、大成功。」（陳柏惟團隊提供）

    行政院中部聯合服務中心執行長莊競程見證陳柏惟後腦勺剃上「726」。（莊競程提供）

    行政院中部聯合服務中心執行長莊競程見證陳柏惟後腦勺剃上「726」。（莊競程提供）

    行政院中部聯合服務中心執行長莊競程（左起）、「中四廢翔」發起人杜承哲醫師、「中二解顏」發言人林宣宏等人見證陳柏惟後腦勺剃上「726」時刻。（陳柏惟團隊提供）

    行政院中部聯合服務中心執行長莊競程（左起）、「中四廢翔」發起人杜承哲醫師、「中二解顏」發言人林宣宏等人見證陳柏惟後腦勺剃上「726」時刻。（陳柏惟團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播