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    馬英九結束訪中返台 避談「和平民主統一」主張

    前總統馬英九今晚返台。（記者劉信德攝）

    前總統馬英九今晚返台。（記者劉信德攝）

    2025/06/27 22:42

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕訪問中國14天、期間拋出「和平民主統一」主張的前總統馬英九，今（27日）晚間返抵台灣。馬英九現身桃園機場入境大廳時，僅微笑揮手致意，未對先前脫稿談話進一步說明。

    國民黨副主席夏立言也到機場迎接，與馬英九及馬英九基金會執行長蕭旭岑，一同步入入境大廳。

    蕭旭岑在接受媒體訪問時表示，此行具有重要意義，尤其在當前兩岸關係兵凶戰危之際，馬前總統此行帶領大九學堂青年學子前往福建、甘肅等地參訪重要建設與企業，對於促進兩岸青年交流、緩和民間氣氛具正面意義。他強調，馬前總統願以民間人士身分協助政府推動兩岸關係，14天的行程成果豐碩，類似交流活動將持續推動。

    針對脫稿提到的「和平民主統一」說法，蕭旭岑進一步表示，馬前總統一直在思考最符合台灣人利益的做法，我們應該努力思考如何在符合憲法、符合兩岸人民關係條例的前提下，找到和平、穩定的出路，反觀賴清德總統用清除雜質的做法帶領台灣走向戰爭。

    蕭旭岑強調，民主就是要尊重台灣人民的意見，而這些意見應由台灣人自己來決定。他認為馬前總統的發言，完全是符合馬前總統過去一貫的主張，也符合兩岸台灣人民最大的利益。

    前總統馬英九今晚返台。（記者劉信德攝）

    前總統馬英九今晚返台。（記者劉信德攝）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪。（記者劉信德攝）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪。（記者劉信德攝）

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